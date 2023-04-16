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movie chic, movie style：《詩》：詩人，都走了

【明報專訊】許鞍華導演的紀錄片《詩》在今年香港國際電影節首映後，不少觀眾都嘆謂：香港的詩人，都走了。人走茶涼，但留下的詩仍在發熱，今天香港詩人應如何自處？

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