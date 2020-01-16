副刊

星期日生活

#34 讀者來信：寫作器子

【明報專訊】上一期，我們邀請大家嘗試與AI聊天機器人聊天，並在它協助下寫一個故事。然後，我們收到了一個感覺浪漫又似是而非的數學故事。「浪漫」是故事的感覺，「似是而非」是故事引用的數式。

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