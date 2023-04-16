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放心寫作：三個問題

【明報專訊】對你來說，人生最重要的三個問題是什麼呢？對俄國作家托爾斯泰來說，答案大概是：如何知道在適當的時間做每一件事、如何知道最不可或缺的人是誰、如何知道再決定尋求最重要的事情是不犯錯？

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