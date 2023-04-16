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2023年4月16日星期日
星期日生活
周日話題：女團之路 也是創業旅途
流行文化這片江山
什麼人訪問什麼人：李尚正的喜劇同學訓練班
周日話題：娛樂大亨？初戀精神？ 歐德禮與《尚未完場》對我們的意義
同場加映：媒體暴力 模糊虛擬與現實
誰人日記：再唱音樂劇故事
無名周記：向戴高樂學習
周日話題：馬英九祭祖之旅的幾點觀察
創意公民：在油麻地開闢一片小天地
Long D：（二十九）畢業旅行
同場加映：萬尺高空 到底發生過什麼事 《MH370：消失的馬航客機》事態重整與堅持
老少女之麻糬周記！
放心寫作：三個問題
#34 讀者來信：寫作器子
阿貓阿狗：#184 桑葚
movie chic, movie style：《詩》：詩人，都走了
甜蜜的復仇：仇恨透視
家明雜感：《尚未完場》——記香港首位娛樂大亨
影片簡評
單元連載：香港書45
星期日文學‧「水流柴」的比喻及其必要——讀林棹《潮汐圖》
{手繪漫畫達人}梁慧欣 失眠漫畫家 夜晚散散步 鉛筆魔法引領放眼世界
讀食時光：茄汁沙甸魚天使麵 山野簡易煮意
民間故宮：代夫領軍 兼顧愛與責任 撐住隊波四十年
通識導賞：電影音樂的真正威力：配樂大師摩利哥尼
ways of seeing：補社群故事 記我城變遷 草根圖書館 留存地區出版
未來城市：認養屋企後山 活用民間智慧 拉近郊野距離
放心寫作：三個問題
【明報專訊】對你來說，人生最重要的三個問題是什麼呢？對俄國作家托爾斯泰來說，答案大概是：如何知道在適當的時間做每一件事、如何知道最不可或缺的人是誰、如何知道再決定尋求最重要的事情是不犯錯？
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