周日話題：女團之路 也是創業旅途

■創業關鍵詞:不確定性

沒有大公司合約的「自組女團」,沒給人家當作「明星家家酒」已算幸運,怎能視之為初創企業?暢銷全球的著作《精益創業》(The Lean Startup)如此定義初創企業——「處於極端不確定性環境下創造新產品或服務的人類組織」。

LT這個「人類組織」從第一天起,就跟不確定性結緣。她們的每一場表演和決定都充滿不確定性,不管結果好與壞,總是不停創造「新產品或服務」。由此路進,這班女生算得上創業家,LT也是一家初創企業。

念念不忘 「波板糖」逐漸成形

時光回到2021年聖誕前夕,剛在《全民造星IV》25強止步的阿蛋,念念不忘60強出局的A2組成員:Mei Mei,Elka,Ah Yo,Tania。心想佳節臨近,不如召集隊友復刻比賽項目《Candy Ball》,既是報答忠心粉絲,也為一段姊妹情緣畫上完美句號。誰料這不是句號,而是踏上星途的集結號。

外號「男友蛋」的黃詠霖,向來沉着冷靜,比賽途中從未激動落淚,唯一例外就是A2組「團滅」一役。阿蛋回想那一刻:「當時我真係崩潰咗,花咗咁多時間和努力去準備,到最後都係輸咗,還要一次過foul晒4個隊員。點解喺我哋咁享受舞台嘅時候先發生呢?所以我便嚎哭起來。我想LT的種子那時便種下了,所以後來才想再次錄製MV,因為實在太想念跟她們一起表演的感覺!」

回想「團滅」一刻,原A2組隊長Mei Mei感慨地說:「我咁嘅年紀依然努力追夢,咁難得先踏出這一步,就咁到此為止,之後點算好?想得更多的是每一位隊友,Elka走的一刻,我的心真係好似裂開一樣!」年紀最輕的Ah Yo和應:「Elka出廠後,我在後台喊到瀑布似的,整個人都跪在地上。到了最後淘汰時,我已木無表情,但好唔捨得個舞台。」

空有熱血卻苦無技術,A2組找上一起「狂奔過東壩」卻早早出局的戰友:擅長跳舞的Yanny,精通作曲作詞的Sinnie,還有人氣高企的阿妹。看似偶然的一着,卻醞釀出「波板糖圈圈緊扣」的團魂。Sinnie補充:「我們有6個人一起到萬宜水庫拍攝MV,所以特別熟絡。我同阿蛋後來相熟到,初賽時互借了對方的鞋,她又借了我件衫。那時大會要拍攝3個MV,可能是每位導演分別挑選了一些氛圍相近的女仔,才出現這樣的化學作用。」

■創業關鍵詞:使命

初創企業如要成功,必須訂立清晰的使命,確立企業的價值和定位,釐定未來發展的方向。

甜蜜的使命

流着少年脈搏,隨着急速音樂,一個MV衍生出一個頻道。《Candy Ball》MV上載視頻數天,瀏覽量已超過10萬,讓A2組重燃「燈一關仍然自我充電」的鬥志。她們把頻道命名為Lolly Talk,就是波板糖英文的諧音,寓意甜蜜快樂,Talk則是女生清談的本質。

要跟一班花樣女子詳談企業使命,不如讓眾人尋找成團的初衷,湊巧當日籌拍MV的地方正是刻下的studio ,8人從頭細說初心。Elka率先回應:「我的初心是感染力,想人知道無論夢想幾奢侈,平凡像我這種女孩都可以追到夢想。」Mei Mei認為是堅持:「我追夢已超過10年,一直承受別人的嘲笑與懷疑,沒有堅持就沒有今天。」Yanny的初心是享受,「從小就喜歡舞台表演,但怕興趣變成事業就會厭倦,所以想保持享受的感覺」。同樣嚮往舞台的Tania看重熱誠,「無論在校內還是海外的比賽,一到台上便有熱血沸騰的觸動」。

阿妹的初心是勇敢,「雖然我說話好像很大聲,但內心經常都好驚,尤其是這幾年。所以我一定要勇敢面對自己的恐懼」。Ah Yo的是純粹,「純粹鍾意舞台表演,就憑着一股傻勁去追夢」。阿蛋想的是開心,「好想將正能量帶給觀眾,總之就是開心地過着每一day」。Sinnie也着重感染力,但跟Elka有點不同,「我重視與audience的互動,希望我在台上的輸出能夠令他們產生reflection」。

初心各異,匯聚而成的團隊使命,就是「製造出波板糖的快樂」。看似簡單的一句,卻把她們的定位和形象塑造得清楚明白。追尋快樂,原是古典哲學的人類生存要義,以至啟蒙時代解除權威束縛的基調。經歷疫情期間感官的壓抑,能夠嘗一口波板糖的甜蜜,吸一口快樂的空氣,清晰的企業使命大概就是她們竄紅的底因。

5種創業密碼

■密碼#1:L=Lean startup

LT的一首歌《五種愛的密語》,靈感來自心理學理論,訴說5種表達愛的方式。因循這套路,她們的經歷又暗合5個常見的創業或領導概念,或可稱為LOLL-PRO的「五種創業密碼」。

初創企業資源不足,往往只能以精益創業(Lean startup)模式進行,以Build-Measure-Learn(BML)周期盡快創造和推出「最小可行產品」,量度市場反應,從而了解產品優劣,再判斷應該修正還是堅持原有方向。

LT自我分析,她們至少經歷了兩個BML周期。首先是從拍攝MV到年宵繼而視頻節目的階段,接着便是《8SEC》到《三分甜》的時期。第一階段視頻反應熱烈,年宵銷情理想,市場反應正面。感恩之餘,發現支持者的層面相對狹窄,加上疫情反覆,她們便在YouTube定時推出節目以擴闊觀眾群。然而網絡眼球的競逐異常慘烈,節目運作數月但瀏覽偏低,收益難以維持,於是迎來BML的修正時刻。

停滯不前之際,LT獲邀請製作電競比賽主題曲,不到一個月內便完成了《8SEC》的曲詞編製和排舞拍攝。儘管過程倉卒,但從中加深了解各成員聲線和風格,為後來《三分甜》的創作打下紮實基礎。綽號「官腔擔當」的Tania一本正經地說:「《8SEC》是個同時強化了內部關係和外部聯繫的轉捩點。內部而言,歌曲的正面評價顯示觀眾對我們的表演很感興趣,加強了出道的信心。第一次得到商業代言的機會,則是一種外部的肯定。於是我們有了一個大膽的想法,希望能夠以女團身分在樂壇立足。」

■密碼#2: O=learning Organisation

《精益創業》強調,創業家的基本任務是「在極度不確定的情况下維持組織的建構發展,尤其是學習的功能」。

面對市場急速變化,不少公司致力變成「學習型機構」,並要達成3個條件:互相支持的學習環境、具體的學習計劃、領導層的支援。最重要的是學習環境,團隊需要足夠的心理空間,包容彼此分歧,勇於接納新事物。

各有專長 互相接納意見

沒有制度化的培訓,一切依賴8人的自律,積極參與大小現場表演,眾人唱歌跳舞都見明顯進步。笑臉盈盈的Yanny細說由來:「我們各有專長,有些人唱歌了得,有些擅長跳舞,也有人舞台經驗豐富,那就能互補長短。最重要的是,我們會好坦誠地指出大家的缺點,虛心接納別人的意見。還有,我們好識得讚賞他人的優點,例如隊員髮型好靚,或者表情管理得好好呀。看到隊友進步時,自己又想加把勁,這就是我們『誇誇群』的學習精神!」

■密碼#3: L=shared Leadership

傳統單一領導的管理模式,無法再應付知識不斷整合的世界。領導的角色要按隊員的知識和技能,因應場景而流動,達到分散式領導。

元旦日領獎時Lolly Talk「無隊長,人人平等」的金句,給填詞人小克戲稱LT為「零隊長星團」。一句戲言其實一矢中的,商業挑戰日益複雜,領導身分不能再一成不變。

分散式領導框架下的領導行為,可歸納為is-sec 4類:

initiating structure (is) –啟動結構:

策劃、解難等行為;

spanning (s) – 訂立界限:

爭取認同,認清限制,維持穩定等行為;

envisioning (e) – 設想未來:

着重改變、創意等前瞻行為;

consideration (c) – 關懷體諒:

互相鼓勵和尊重、排解糾紛等行為。

即場進行的小測試,結果顯示團內各有一人擅長is、s、e行為,餘下5人都是着重關懷的c型領導。LT果然是「零隊長星團」,人人平等,各司其職,人人都是隊長。

■密碼#4:L = female Leadership

根據波士頓諮詢公司的研究,女性領導者在關懷、同理傾聽、反思等方面表現尤為突出。在數字化的年代,女性領導更能帶領企業應付不確定的環境。

運用人工智能翻查學術和新聞資料庫,得出10個與女性領導最常關連的詞彙:多元、賦權、包容、平等、同理心、情緒智商、協作、抗逆力、溝通、真誠。

真誠打動前輩襄助

LT成員日常對話,已常見包容、平等、同理心等字,協作更是當中關鍵。從《三分甜》找來相熟團隊義助拍攝MV,一路以來的幕後工作,她們都得業界頂尖人士的襄助。儘管資源貧乏,8人以真誠去爭取別人支持,體現了女性領導關懷賦權的特質。向來精靈的Elka嚴肅地說:「我覺得人與人之間的互相尊重最重要,所以我們一直得到很多前輩的提攜和指點,覺得特別感恩。」Ah Yo補充:「好像周國賢、Goro(音樂監製)、 Zarahn(樂隊)、小克老師用了去年最後一個quota替我們創作了《七姊妹星團》,就是最好的例子。」

■密碼#5: PROfessionalisation

根據《小型企業增長的五個階段》(The five stages of small business growth)一文,當企業捱過存活期(survival)而進入成功期(success),便要另聘專業經理人管理及制定長遠計劃,讓創辦人專注核心業務。

聘專業人士管理團隊

LT捱過了存活期,也進入「專業化」階段,聘用了專業管理人來應付日益繁重的工作。Yanny認真地說:「當我們確定走女團路線後,才發現專業知識的不足,例如推廣策劃、後期製作、收入分成等,於是參考了其他藝人物色經理人的經驗。另外,一些本來義務幫手的人也正式加入了。」Mei Mei總結「專業化」的好處,在於經理人能客觀地指出各人缺點,又提醒她們如何管理形象,或緊貼市場脈搏等。

一件新產品即使一炮而紅,在「前期市場」取得一定銷量,進入「主流市場」後卻往往功敗垂成。經典市場學著作《跨越鴻溝》(Crossing the Chasm)分析箇中原因,在於兩個市場中的顧客群組在承受風險程度、接收資訊和決策準則都截然不同,以致中間出現一道鴻溝。不少初創企業面對鴻溝,沒有改變產品設計或定價,沿用小眾化的宣傳,忽略建立口碑和用戶推薦,最終無法在主流市場站穩。

最近LT憑《七姊妹星團》連奪3個電台排行榜每周冠軍,粉絲們大概都「興奮到模糊」。然而曾經日或夜比賽的她們,自然明白樂壇起跌比什麼都快。經營偶像團體需要密集資本,沒有雄厚的資金和關係脈絡,毅然跨越鴻溝進入主流,單靠機動靈巧是否足夠?「團聚更多沉默的隊友」的同時,又能否鞏固前期市場的fanbase?Sinnie道出她們的計劃:「希望這首歌的成績成為跨越鴻溝的第一步。接下來的新歌則可以呈現隊員的不同面向,帶到一啲衝擊同新鮮感畀主流觀眾。」阿妹誠懇地說:「我哋想用行動證明LT會不斷提升唱歌同跳舞水平,希望無論新或舊的觀眾,見到我哋有水準的表演,會更加接納我哋。」

講到未來,誰又沒有懷疑,她們可會懷疑自己哪一天又要停賽?阿蛋分享自己的擔憂:「無論是唱歌跳舞等基本功,抑或身形、體能、形象管理等,我成日覺得點做都好似未夠好,總之我好擔心,夜晚瞓唔着都在想這些。」Sinnie的音樂創作經驗,曾令她肩負了整團成績的壓力,傷患使她更覺憂慮:「早前我時常失眠,沒有呆望窗外,只是呆望天花板(笑)。因為隻腳唔知幾時好番,覺得連身體也無法掌握,慢慢覺得愈來愈多事情無法掌握。」

演藝舞台猶如羅馬競技場,每場表演都是立竿見影,個人的身體、形象和表現,就是「產品與服務」。經營這樣的產品,面對的生理、心理和經濟壓力絕對不下於任何初創企業。8位女生迸發出熱與光,然而不確定性永伴在旁,下一步該如何前進,該是健康為先還是事業為重,那是「同時代在叫嚷」的女孩需要不停思索的問題。

後記

1. 替商學院撰寫案例多年,向來專注創業故事,難得訪問創業女團,就當成案例來寫,不為提供分析或答案,而是讓讀者代入主角身分思考。

2. 8人連日苦練,訪問當晚可見勞累痕迹,然而回答學術問題未有倦意且有備而來。足見「甜蜜藏背後」的認真與熱誠,謹祝她們星途繼續璀璨閃亮。

