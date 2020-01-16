Redmi享受Dolby聲畫 $2299超抵玩

6.67吋芒支援120Hz更新率

Redmi Note 12 Pro 5G無論拍攝及性能都有不俗表現。機背3個鏡頭配合AI演算法，拍照體驗大幅提升，即使在弱光環境下也能輕鬆拍出驚艷的照片。不僅如此，Redmi Note 12 Pro 5G亦配備明亮、120Hz更新率的6.67吋Flow AMOLED屏幕，使用柔韌的OLED物料製造，並減少邊框闊度，帶來更佳的視覺效果；加上它同時支援Dolby Vision和Dolby Atmos，睇影片時能夠提供卓越的沉浸式體驗。

手機硬件上，它採用MediaTek Dimensity 1080高效芯片，性能上接近旗艦級手機，確保流暢可靠的5G體驗，即使多開應用程式和拍攝更多照片也毫無負擔。內置5000mAh電池，並支援67W HyperCharge快速充電功能。●

主要賣點：4K拍片、67W快充、臉部識別、3.5mm輸出、側面指紋感應器

限時優惠價：$2299（128GB）、$2499（256GB）

查詢：3077 3620（小米）