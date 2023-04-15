同場加映：消費券快到手 瞄準中階手機

Samsung日影夜影自動換模式

Samsung推出的Galaxy A54 5G，作為中階機來說有不錯的拍攝質素。前鏡頭擁有3200萬像素，主鏡頭則為5000萬像素。新增的All-pixel自動對焦技術，提升對焦準繩度。Galaxy A54 5G還配備Auto Night功能，能夠根據光線條件自動切換到夜間模式，讓攝影新手也能輕鬆拍攝。升級的OIS光學防手震和VDIS技術，大幅減少畫面晃動和光線殘影，不管是拍攝風景或聚會合照，相片和影片都保持流暢清晰。

Galaxy A54 5G搭載8GB記憶體和256GB儲存空間，並難得支援高達1TB microSD外置記憶卡。6.4吋屏幕的亮度提升至1000nits，也支援120Hz刷新率，遊戲操作流暢。手機同時採用更先進的指紋辨識系統，解鎖更快速，兼加強保護用戶私隱安全。

新機搭載5000mAh大容量電池，一次充電即可續航兩天，又或者長達21小時的影片播放。25W快速充電功能讓Galaxy A54 5G只需30分鐘即可達到50%電量，完全充電也只需82分鐘。

主要賣點：屏幕指紋、臉部識別、4K拍片、IP67防水防塵、25W快充

售價：$3998

查詢：3698 4698

文：JJ