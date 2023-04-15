vivo環形補光燈 攝出柔和人像沙龍

手機內置Sony IMX766V感光元件，其後置鏡頭有不俗的光學防震表現，可延長曝光時間，令進光量最高提升6倍，在夜間也能拍攝出精美的人像。夜攝時如果看不清楚預覽畫面，可啟用即時黑光夜視功能，即時預覽拍攝成像的效果，繼而手動調整曝光和亮度，夜攝質素能完全掌握。自家演算法能夠對色彩帶來更細緻的調整，還原高光位、色彩、亮度，拍攝出令人驚歎的夜景。

微電影指導 人人都可做導演

拍片方面，V27結合了兩種功能：極夜影片和雙防震（OIS + EIS）。極夜影片減少夜間畫面的雜訊，使影片看起來更明亮；雙防震則會執行每秒高達10,000次的計算和移動，提供流暢、穩定和清晰的畫面。新加入的微電影創作功能，帶來一站式影片創作體驗，手機預設24個影片效果模板，實時指導如何拍攝物體、人物或風景，手把手教你成為微電影大導。

硬件方面，新機採用了4nm先進製程晶片，消耗低兼處理速度快。而且它支援Extended RAM 3.0（內存融合3.0）功能，最大額外融合8GB記憶體，代表內置的12GB記憶體可隨時增至20GB。6.78吋的3D曲面屏幕支援120Hz更新率，有超高的亮度和對比度，睇影片時能表現豐富的細節。它亦是vivo歷來最薄最輕的曲面屏幕手機，僅厚7.36毫米和重180克，手握感更舒適。●

vivo V27 5G規格

屏幕：6.78吋2400×1080像素AMOLED

處理器：MediaTek Dimensity 7200

內存／儲存空間：12GB／256GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素F1.88、1200萬像素廣角F2.2、200萬像素微距F2.4

前鏡頭：5000萬像素自動對焦F2.45

電池容量：4600mAh

體積：164.1×74.8 × 7.36mm（雅致黑）/ 164.1×74.8 × 7.4mm（翡翠綠）

重量：180g

售價：$3598

查詢：8009 06821