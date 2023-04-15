內藏1吋感光元件 超強拍攝手機Leica加持

Xiaomi浮動鏡頭玩盡遠攝微距

小米年度旗艦手機Xiaomi 13系列正式於香港推出，其中Xiaomi 13 Pro用上了目前Android最頂級硬件規格，最大賣點是他們與Leica合作研發的拍攝系統，究竟會擦出什麼火花？

Xiaomi 13 Pro的攝影系統，從硬件、圖像質量到界面設計，都與Leica共同打造。機背3枚Leica鏡頭，包括23mm主攝頭，配上1吋感光元件；另外還有14mm超廣角，以及用上「浮動長焦」技術的75mm長鏡頭（相當於3倍變焦），皆是5000萬像素。

專業模式 後製彈性大

主鏡頭配搭的感光元件，是去年僅在內地發售的Xiaomi 12 Ultra的同一塊1吋IMX989，屬智能手機罕見大尺寸感光元件。它帶來的高動態範圍、光線捕捉能力，確保每張相片有更鮮明對比度和清晰紋理，是單靠手機演算法未必能夠呈現的細節。

另一特點是75mm遠攝鏡頭，採用浮動鏡頭設計，鏡頭分為兩組，可在內部移動，有點像是單反鏡頭的內對焦技術。浮動鏡頭設計令此遠攝鏡頭的最近對焦距離短至10厘米，相當於微距功能，拍攝人像時帶來更大的構圖彈性。

至於如何表現出Leica獨特的「奶」味？Xiaomi 13 Pro可以選擇兩種攝影風格，包括Authentic和Vibrant，前者保留Leica經典色調，畫質保留強烈對比；後者提高亮度和調整飽和度，帶來更生動的風格。手機也配備多項專屬界面，包括Leica濾鏡、Leica水印和Leica經典快門聲。

不得不提新機的自動對焦系統，不但快而準，更可精準鎖定特定運動對象，甚有高階相機的使用體驗。對進階拍攝者來說，不但可以使用專業模式，手動調整各項參數來拍攝，相片亦支援10-bit RAW DNG格式和內建Adobe的色彩配置文件，可使用Photoshop、Lightroom等自主後期編輯。Xiaomi 13 Pro拍片也表現出色，可以通過Dolby Vision、4K超級夜景模式等，捕捉更鮮艷的色彩及對比度細節，並且搭載HyperOIS防震功能，令影片更為穩定。

效能提升47% 19分鐘叉滿電

硬件規格上，Xiaomi 13 Pro屬頂級配置，GPU的圖形處理效能比上一代提升超過四成，CPU性能和功耗效率也提高47%。較特別的是搭載的電池管理系統，採用小米自研的Surge充電芯片，令手機續航力更持久，內置的4820mAh電池足夠一日使用；手機更支援120W HyperCharge，短短19分鐘內能夠充電至100%。

如果對以上規限仍未滿足，據聞更頂級型號Xiaomi 13 Ultra亦即將在香港推出，不過細節有待公布。●

Xiaomi 13 Pro規格

屏幕：6.73吋3200×1440解像度AMOLED、120Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

內存／儲存空間：12GB+256GB／12GB+512GB

Sim：雙nanoSim或nanoSIM + eSim

主鏡頭：5000萬像素F1.9、5000萬像素長焦微距F2、5000萬像素超廣角F2.2

前置鏡頭：3200萬像素F2.0

電池容量：4820mAh

體積／重量：162.9×74.6×8.38mm ／229g

售價：$7699（256GB）、$8499（512GB）

查詢：3077 3620

文：JJ

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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