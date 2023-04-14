沙發薯：旅遊節目 製作落後於群眾

重重複複「好好食呀」

當然，公平一點，理論上不同節目主持人有不同風格：有的精通日語，具當地生活經驗；有的多年闖蕩東洋，懂得很多一般旅遊書籍以外的「好路數」；有的早已是坊間KOL，現於熒光幕前現身說法……如果說各個電視台的旅遊節目千篇一律，是有欠公允的。在那日常相當偶然才會發現驚喜的節目表裏，間中是會有旅遊主題、地點上的變化的。不過，話雖如此，我們又不得否認，各個電視台（必須強調，並不限於某一個）在製作手法上，其實相當類似、接近。其中安排女主持穿緊身上衣、半露香肩享受按摩和浸浴，又或者不必要地在鏡頭前跑跑跳跳，近年成為了旅遊節目必備的項目。本人作為男性電視觀眾，明白這是電視台或編導的一番「好意」，給觀眾大派「福利」，意圖提起他們觀看節目的興趣。用舊時的說話來說，此乃「眼睛吃冰淇淋」之噱頭也。我提出這一點並且批評，並非要偽善地政治正確一番，又或者假道學、扮純情，而是想問：這樣的畫面是否有點過多了？來來去去，重重複複，都是那個模樣。難道編導心目中的電視觀眾都是「宅男」、「鹹濕伯父」之流？

同樣，旅遊節目重視推介當地美食。可是，節目主持人所用的詞彙不多，又是來來去去，重重複複，調高嗓子大叫「鮮甜！真係好食！」、「入口融化！」、「平日在香港吃不到這個味道！」……不然，就是「好抵！」、「咁抵食！」、「邊度搵得到？」……鏡頭所見到的，總是桌面上擺得滿滿，填滿整個畫面。但究竟那些菜式有何特別之處？跟當地文化、地理環境、氣候有何關連？跟季節又有何關係？一般只會略過或隻字不提，能夠簡單說兩句就已經是較好的了。對！我想說的是，其實沒有什麼深度可言。

又或者倒過來說，在電視台眼中，這就是香港式的深度旅遊了！但這個假設正確嗎？這正是當前本地電視台製作的最大問題——它們落後於群眾！香港人熱愛到日本、台灣、泰國（主要是曼谷）等地旅行，隱於民間的旅遊達人何其多。而這裏所講的達人，不限於富貴一族、豪遊人士，而是由背包客到那些一年四季都「返鄉下」去日本的一群，他們不一定代表什麼品味，但肯定「玩得好細（緻）」，擁有具體、實際的資訊，甚至有一番見解。節目未有系統地發掘民間旅遊達人的智慧，是有點浪費。

離不開「玩」為主題

我不會期望本地電視台會炮製出如英國製作的鐵道遊，又或者尋找消失的鐵道那種主題很強的旅遊節目，事關它們從來不重視旅遊經驗中的知性維度。對它們而言，旅遊很大程度上主要在於觀光、吃喝玩樂，核心在於一個「玩」字。好玩？玩乜？點玩法？值得去玩？抵玩？這一連串提問帶領着電視旅遊節目的製作，長期以來走不出那個框框。更可悲的是，這樣的一個框框在短期內仍然是主流框架，就算部分觀眾開始發悶，節目依舊繼續，畫面仍按既有的方程式表現在觀眾面前——或者由接受按摩的裸背代替一下穿上小背心、跳上跳落的女主持。

文：趙東尼