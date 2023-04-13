local mode：陳洛鈞與劉行 設計放大日常細節 樂器手袋演繹「荒謬美學」

香港時尚品牌PabePabe的創作靈感取材於日常生活，以不按章出牌的現實主義風格為品牌特色，形成一種獨特的荒謬美學。Logan Chan（陳洛鈞）是品牌的創辦人之一，早在求學時期，他已經與品牌另一創辦人劉行，埋首設計意念古怪的手袋。「我們早在大學時已開始創作一些像手袋又不像手袋的作品，隨後我開始從中加入一些美化細節，再與拍檔一起構思改良，品牌便是在這種好玩而自由的方式下逐漸成長。」

反映現實 產生矛盾感

品牌以疊字PabePabe為名，不但富節奏感又易記，同時予人親切可愛的感覺。原來名字取自於也斯的散文集《後殖民食物與愛情》其中一節故事的主人翁，Logan解釋：「芭比的幻想與癲狂，故事呈現的荒謬感，都深深吸引了我們，因此便決定以芭比為名。」Logan與劉行在創作的時候，非常喜歡把日常生活投射於創作上，透過挖掘平日各種細節，或者放大生活中的各種事情，而形成強烈的矛盾感——兩人視之為一種美學。「我們向來的設計都非常能夠反映現實，亦因為太現實，所以流露出一種莫名其妙的荒謬之美。」從品牌過往的設計中，可見他們會在手袋上「安裝」電掣或是創作如雨靴的手袋（圖），又或是在2023秋冬「發聲練習」系列中（圖），推出陶笛造型的手袋，並保留其作為樂器的功能，「真實得可以當作樂器來幫朋友伴奏，但同時也能存放唇膏、電話，很日常、很浪漫，亦很奇怪，這大概就是我們所指的『荒謬美學』。」

「非主流」路線 助控制成本

品牌突破另類的風格，無疑在設計上顯得相當獨特，然而刻意走這條「非主流」路線，究竟是好是壞？Logan認為絕對大有好處：「非主流即是有特定客群，而這些目標群眾的忠誠度和需求，能讓品牌更有效控制生產成本和制定銷售預期，這樣對成本不夠多的小品牌而言，有正面的幫助。」近年品牌開始向全球發展，不受限於單一市場，Logan表示：「香港的市場真的不大，時尚敏感度亦不高，小眾品牌很難只針對香港市場經營。只因為家在這裏，所以才繼續在這裏發展。」他也嘗試細想香港的好處：「稅率低，大概是香港的其中一個好處吧！」

在進軍國際市場的道路上，PabePabe遇到不少困難。當中最難忘的，必定是到訪巴黎時裝周的各種經歷，「剛在當地舉行的2023秋冬系列的發布，上至運輸、下至場地安排，都遇上各式各樣的狀况與問題，幸好得到CreateHK贊助的Fashion Farm Foundation幫忙，我們才得以順利完成」。在展示會中，品牌安排模特兒如音樂會的綵排，以樂器作靈感的袋款作演奏，並透過不完美的音樂效果，充分表達新作的設計概念。●

品牌名稱：PabePabe

成立日期：2019

品牌概念：荒謬美學

貨品種類：□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：■實體店 ■網店 ■IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：□香港 ■內地 □其他 備註：

查詢：PabePabe pabepabeofficial.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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