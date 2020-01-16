high jewellery：Beautés du Monde卡地亞高級珠寶 閃閃生輝 蘊藏萬物之美

1847年，Louis-François Cartier接掌其師Adolphe Picard的巴黎珠寶工坊，建立自家品牌。後來由3個孫兒Louis Cartier、Pierre Cartier和Jacques Cartier接手，分別管理和開拓巴黎、倫敦和紐約的業務。也是在這段時期，Cartier兄弟周遊列國觀察大千世界，從自然萬象中汲取靈感，再以精湛工藝和藝術形態，在珠寶上呈現他們眼中的美。這次的Beautés du Monde高級珠寶系列，正是延續他們對大自然萬物的熱情。

例如Cymbale頸鏈從微小卻蘊藏無窮細節的昆蟲身軀得到靈感，以鑽石、天然水晶、紅寶石及縞瑪瑙為組合的頸鏈，華美地呈現蟬的形象，盡顯其精緻細膩的美態。作品選用天然水晶演繹晶瑩剔透的蟬翼，這種半透明的材質經刻面處理後，發出耀眼光芒，恍如蟬翼隨着蟬鳴輕輕顫動。品牌在設計此頸鏈上做成一種「隱形」裝嵌結構，以塑造朦朧質感。刻面水晶長條與末端點綴瑪瑙尖刺的鋪鑲鑽石圖案交錯相間，橢圓形紅寶石為整體帶來柔和氣息和鮮明對比。作品從中央圖案以對稱方式嚴謹排列。中央部分由3顆紅寶石和2顆鑽石組成，其中包括1顆重6.1卡的D VSl級鑽石。白色、黑色和紅色形成鮮明對比，演繹品牌經典配色組合。極富立體感的作品以大量微型鉸鏈組成鉸接結構，塑造柔韌靈活的流暢質感，確保佩戴舒適。

蟬翼魚鰭羽毛 化身高貴頸鏈

Splendens頸鏈的設計靈感，源自魚類身上精緻輕靈的魚鰭。設計師以抽象手法，別具創意地選用大量色彩和諧、尺寸從小到大漸變的尖晶石圓珠。每顆圓珠均置於隱形底托中並以細釘固定，其表面在光線映照下閃閃生輝，宛如魚鱗在水光中躍動。這款帷幔式頸鏈柔軟靈活，鑲飾9顆共重27.79卡的橢圓形和梨形尖晶石。方形或菱形鑽石點綴其間，為流暢自如、貼合身體曲線的珠寶增添動感。

以雀鳥羽毛為靈感的Camail頸鏈則展現出另一種迷人美態。5顆共重42.44卡的贊比亞祖母綠用上矚目的梨形切割，每顆寶石均襯以一道由方形鑽石組成的曲線，外側勾勒訂製切割的縞瑪瑙線條，營造動感。這些祖母綠寶石採用無鑲爪鑲嵌工藝，裝嵌在與其邊緣融為一體的鋪鑽新月造型底座上方，塑造恍如飄浮在鑽石羽毛的效果。白色丶綠色和黑色的配色組合最早出現於1910年前後的Cartier作品，後來更成為品牌的標誌配色。黑色縞瑪瑙、黑色真漆及琺瑯帶來鮮明對比，營造立體和深邃感。

石化木蘭花木雕刻大象胸針

頸鏈以外，系列中也有一些較小巧的設計，例如4款別致的胸針。火烈鳥舒展着紅寶鑽石羽毛，其脈絡根據每顆寶石造型逐一雕刻，羽毛邊緣環繞呈弧狀排列的白鑽或彩色鑽石；蜻蜓撲閃着蛋白石翅膀，末端飾有一行雕刻翅脈紋理的天然水晶，後部透過點綴相同紋理細節的隱形金屬細網支撐；身體蜷曲的大象變身為胸針，以石化木蘭花木雕刻而成，點綴一顆粉紅色藍寶石和一顆水滴形切割鑽石；一隻鳳尾綠咬鵑化作肩飾，雕刻帕拉伊巴碧璽、藍寶石、沙弗萊石及鑽石，隨着佩戴者而活動……

品牌高級珠寶創意總監Jacqueline Karachi表示，寶石很容易引起大家的情感，亦能帶來不同的創作靈感。無論是自然主義到抽象風格，品牌也不斷突破創意和工藝極限。「我們以現代視角傾心設計，將豐富文化丶景色、動物和植物造就為華美的珠寶作品。品牌的風格獨樹一幟又千姿百態，每個系列均展現出別樣的嶄新面貌。」

向中美洲傳統致敬

正如Jacqueline所言，除了動植物為題的創作，系列中一組Rituel珠寶套裝亦向中美洲的傳統珠寶致敬。其中的頸鏈由兩行蔚藍色玉髓圓珠徐徐鋪展，在紅寶石星群的映照下綻放五彩斑斕光芒。錐形鑽石圖案與刻面紅寶石交錯相間，勾勒出精緻細膩的圖案，就像懸浮在空中一樣，由隱形鑲座將它們連為一體。一系列瑩潤柔和的藍綠色凸圓形切割玉髓，為規律整齊的幾何圖案增添一份柔美。作品延續品牌經典設計風格，演繹大膽鮮明的對比美學。中間穿插出現的深邃黑色縞瑪瑙，為粉紅色和蔚藍色珠寶勾勒出奪目輪廓。●

查詢：8105 5008

工藝聚焦 靈蛇交纏頸上

Cartier高級珠寶背後的精細工藝，或可從Water Aspis頸鏈一探究竟。彩虹蛇在大自然中是非常難得一見的動物，有別於常見的淨色或紋理，其蛇身上帶有漸變的幾種顏色，品牌被這種神秘的動物吸引，以其為靈感設計成Water Aspis頸鏈。

為突顯靈蛇的形態之美，品牌結合寫實、非寫實和抽象方式，塑造其神髓。靈蛇的身體能夠靈活擺動，品牌在設計頸鏈時也特別着重鉸接結構，讓頸鏈能夠「活動自如」，猶如靈蛇一樣貼服在頸項之上。這款深藍色頸鏈上點綴了5顆錫蘭凸圓形切割藍寶石，鏈身由三角形鑽石和青金石構成幾何的鱗紋圖案，模仿蛇身特徵。這些幾何圖形組件之間經過鏤空處理，令光線能夠穿透其中，讓寶石綻放璀璨光芒。頸鏈前端由抽象靈蛇的首尾交纏而成，捕捉蛇的蜿蜒身姿和將獵物緊緊纏繞的習性，而其獵物正是鏈墜部分的2顆藍寶石和1顆鑽石。每個細節也需要互相契合和恰到好處，才能做到現時靈動優美的效果。●

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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