【明報專訊】活在智能手機年代,我們都在無間斷地記錄及分享記憶,有時腦海中的記憶與實况卻有所不同。荷蘭藝術家Levi van Veluw(A)於阿姆斯特丹Galerie Ron Mandos舉行的個人展In the depths of memory(B),以裝置、雕塑及短片等,重塑記憶的線條與脈絡。Confidence(version 2 of 2), 2023用上美國鵝掌楸木(Tulip Wood)創作,將畫作的線條化為模糊而立體的視覺效果,裝置作品In the depths of memory(2023)(C),則予人走入腦海之中的體驗,帶出記憶不應止於手機及社交媒體的反思。●