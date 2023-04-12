Triennale Milano重拾百年初衷 互動庫藏 讓創意承先啟後

作為一個具歷史的創意文化機構，歷史容易成為包袱，但向好處想，是具垂直（vertical）或線性時間的維度，有足夠分量的資料以具深度的方式呈現人類文化發展的軸線。今年踏入100周年的Triennale Milano將開設暫名為Spazio il Magnete的公眾庫藏（直譯意思為磁石空間），一如其意大利文名字所示，成為能吸引大眾的磁石，呈現意大利的創意文化。

生活化展示設計 貼合現實

Triennale Milano一向給予國際的形象也是以設計為本，特別是自2007年開設了Museo del Design Italiano設計館，主打展示第二次世界大戰後（即自1946至1981年期間）意大利工業設計輝煌時期的大師級作品，由前設計館總監Silvana Annicchiarico主理。而位於Palazzo dell'Arte的Triennale Milano，其實亦有其他畫作、攝影作品及藝術演出等，是一個不止於設計的創意中心。

為紀念百周年，機構將推出多個展覽。打頭陣的是於4月15日，即米蘭設計周前夕，由新任設計館館長Marco Sammicheli重新策劃Museo del Design Italiano，以Triennale Milano的誕生之年1923年為起點至今，以房屋、浴室及車房等7個場景，展示意大利設計之作。Marco分享說︰「這策展方式是希望能呈現不少設計經典曾幾何時都是日常生活中的一部分，以他們的材料、形狀、大小及顏色等，訴說社會文化及人類行為的變遷，展示設計如何滲透我們的生活中。」這個取向能一改我們認為設計是離地及遙不可及的形象。

為了貼合開放庫藏的長遠策略，場景展區之外，則是以海報、剪報及設計圖等的印刷藏品展區，呈現作品的時代背景及研發過程。最後的部分則是每4、5個月換畫的全新Design Platform，邀請當代設計師展出呼應當時社會議題的設計作品。首打是以Text為主題的展覽，探討文字與織品（textile）之間的關係，參展單位包括法國產品設計師Pierre Charpin，曾任Tom Dixon左右手的丹麥家品設計師Henrik Tjaerby及意大利藝術家Lupo Borgonovo。

呈現設計品背後脈絡

機構亦將於5月舉辦以建築為本的Triennale. Home Sweet Home及10月舉辦以壁畫為主題的Pittura Italiana。壓軸之作，則是12月開放的公眾庫藏Spazio il Magnete，由Luca Cipelletti策劃，將整個館藏空間復原至建築師Giovanni Muzio當年的設計。Luca解說︰「原有的建築空間，具有讓人自由發揮使用空間的彈性。這次復原的最大挑戰，是將現時的陳設拆下後，保留由Hoffmann建造的天花同時，符合現代的安全要求。」整個空間除了能觀賞庫藏原有版本及電子版本藏品外，亦能呼應當下舉辦臨時展覽或極速展示新收藏的趨勢。「這個空間的目的，是能呈現一個念頭的誕生過程，讓大眾能看到製成品的背後脈絡。」

讓Triennale Milano成為學習空間

Triennale Milano主席Stefano Boeri認為開設公眾庫藏空間Spazio il Magnete，是重拾這個文化空間的初衷︰「作為一個讓文化交碰的空間，機構過去百年都面對着當代世界帶來的挑戰。今年正值百周年，這是一個良機讓我們以過去為本思考未來。活在這個愈來愈難以捉摸和難以集中注意力的時代，如何提供一個讓人能真誠和有意識地反思的空間十分重要。我們幾年前開始着手應對的最大、最雄心勃勃的挑戰，是讓Triennale Milano成為一個學習空間，一個具公共使命的文化學校，讓人能近距賞識美麗事物的空間，並與之交流互動。整個項目會與我們重啟的研究中心結合，空間內有庫藏如設計圖、文件、照片、圖形材料、信件外，亦會舉辦文化活動和展覽，以便為未來提供研究和培育創意想法。 」●

網址：triennale.org/en

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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