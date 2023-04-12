廚房說書人：蘇俄今昔兩個獨裁者如何宴客？

邱吉爾憶述早餐都有魚子醬

先跟大家說段歷史往事。二次大戰期間，邱吉爾訪問莫斯科。那時納粹長驅直進，蘇軍在高加索和斯大林格勒兩條戰線皆節節敗退，斯大林也急需西方援手，對此行亦高度重視，更作出了豪華款待，包括提供珍貴的美食魚子醬。

邱吉爾憶述，當時就連早餐都有魚子醬。當英方代表團有成員不太慣口味，提出想要煙肉和煎蛋時，對方奉上的，竟是4隻雞蛋、9塊煙肉的大大一碟，讓他們看傻了眼，尤其是，那時英國因戰爭關係，糧食得配給，因此與他們在國內食的早餐，可謂天同地比。到了官式晚宴就更誇張，餐單包括：冷盤：當然少不了魚子醬，還有三文魚、鱘魚和腌漬鱘魚、鯡魚和鯡魚乾、凍火腿、蛋黃醬、鴨、番茄、黃瓜、水蘿蔔、沙律、乳酪、蘑菇配酸忌廉、肉碎、茄子；主菜：法式牛肉清湯、奶油燴雞、香檳鱘魚、鵪鶉、乳羊配馬鈴薯、薯蓉、蘆筍、黃瓜椰菜花；甜品：雪糕配水果、法式杏仁小糕點、咖啡。

邱吉爾說，當他們一行人想起，蘇聯大部分老百姓正飢腸轆轆，難免有所歉疚，邱翁慨嘆，其款待彷彿是只有「極權國家才能提供的奢華」（prepared with totalitarian lavishness）。

那麼今次普京又拿些什麼來款待習近平？有否包括魚子醬？先說首日歡迎晚宴那一餐，當晚有6道菜式，分別是：遠東海鮮做的開胃菜、鵪鶉肉蘑菇餅、小體鱘魚湯、石榴雪葩（晚餐中段用來清清味蕾），主菜是西伯利亞鮭魚配蔬菜或鹿肉配櫻桃醬，甜品是帕芙洛娃（Pavlova dessert）（以蛋白酥作為基底的甜點）。

之後還有一次正式國宴，當晚也有6道菜式，分別是：鱒魚沙律配新鮮小黃瓜、帝皇蟹可樂餅（即炸薯蓉餅）加松露油、羅宋湯燉鴨、檸檬雪葩，主菜是比目魚或牛排，甜品是覆盆子慕絲。

從中可見，若不計雪葩，普京宴客有5道菜，比起美英國宴標準的4道，不錯是多了一道，但卻沒有當年斯大林之奢華，尤其是不見有魚子醬。今天的專制政權，就算沒有民主和真正選舉，也要顧慮民粹主義，比起斯大林，享受方面始終要克制一點。

另外有趣的是，俄羅斯雖是個「戰鬥民族」，但國宴桌上卻沒有展示食肉獸本色，反而多供應海鮮，尤其是魚，看來，吃海鮮已經成了世界各地的飲食潮流，俄國也不例外。但無論如何，「國湯」羅宋湯仍有在國宴上桌，雖然是加了燉鴨的變奏版。●

（本版刊出的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蔡子強​（隔周刊出）