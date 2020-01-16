high jewellery：卡地亞特展 回顧女性影響力 300珍藏 展現百樣玲瓏

過去30多年，「卡地亞典藏」（Collection Cartier）曾在逾30間世界上享負盛名的文化展覽機構展出，Cartier亦在過去10多年間與北京故宮博物院有密切合作，包括於2009年和2019年合辦的兩個專題展覽，雙方更合作修復了故宮博物院內的數件鐘表藏品。這次策劃的「百樣玲瓏」展覽由香港故宮文化博物館策劃主辦，並由品牌全力支持，為全球首個以女性在品牌發展史上的獨特地位與影響為主題的特別展覽，藉着300件品牌藝術珍品，了解它們背後中西交融的故事，以及女性的創造力和歷史。

探索由古至今女性審美觀

開幕典禮於香港故宮文化博物館舉行，主禮嘉賓包括法國駐港澳總領事杜麗緹（Christile Drulhe），西九文化區管理局董事局主席唐英年，香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝，香港故宮文化博物館館長吳志華，Cartier形象、風格及傳承總監Pierre Rainero，以及Cartier北亞洲區域行政總裁陸慧全。唐英年表示：「『百樣玲瓏』展彰顯香港故宮文化博物館的環球視野和創新策展手法，印證博物館致力鞏固香港作為中外文化藝術交流中心地位的使命。展覽帶領觀眾穿梭歷史上多位重要女性與珠寶配飾之間的動人故事，探索由古至今女性審美觀和生活方式的變化。我們希望能夠啟發觀眾在欣賞這些珍寶藝術的同時，了解它們背後中西交融的故事，以及女性的創造力和歷史。」

Cyrille Vigneron認為：「女性乃是Cartier的一大本質。無論是大膽、堅强、勇氣，還是細膩、敏銳，品牌對不同品格與個性均予以欣賞和重視。是次『百樣玲瓏──卡地亞與女性』展覽開展了一次探索之旅，讓大家全面了解女性，以至了解人類的本質、狀態和夢想。」而Pierre Rainero表示：「我們很高興能支持香港故宮文化博物館舉辦是次展覽。作為一個女性品牌世家，Cartier透過展覽的作品清晰地呈現中國美學對品牌設計的影響，並闡述品牌風格和靈感如何影響當時的傑出女性。品牌珍藏的精粹不僅是文化共享，更使不為人知的珍寶得以向公衆展示。除了瑰麗的寶石和精湛的工藝外，從人文層面上看，這些備受青睞的珠寶獲得個性獨特的女性佩戴，煥發活力。」

電影、音樂會呼應展覽主題

作為香港故宮講座系列的一部分，香港故宮文化博物館及國際專家將分享他們對Cartier的最新研究，以及中國美學如何影響女性的生活方式和全球時尚。香港管弦樂團及香港中樂團將於4月和6月在博物館演講廳舉行2場特別音樂表演，以表揚女性的藝術成就。博物館亦會舉辦專題電影放映，播出關於創意產業領域中的傑出女性──包括電影導演、粵劇表演者和小說家的紀錄片，以及於5月推出珠寶製作工作坊，呼應整個展覽主題。●

「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽

網址：www.hkpm.org.hk

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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