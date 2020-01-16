辣媽CEO︰點解無家教

父母過度溺愛 不懂管教子女

養而不教，禽畜之愛，相信沒有父母，想養出禽獸不如的孩子。但放在眼前的現實是，懂得如何教養孩子的父母愈來愈少。父母過度溺愛不懂得如何管教子女，會否與生育率下降有關？這個可以是小T寫論文好好研究的題目。

我曾經認定，沒有家教的下一代，是由沒有家教的上一代教出來的。但這些年的觀察證實我錯了！很多沒有家教的孩子，父母都是高學歷的專業人士。反而一些草根階層父母，未必受過很高教育，卻教育出有家教的子女。所以孩子有沒有家教，和父母的教育水平無關，和父母的教育觀念有關。

孩子都需要受尊重，我絕對同意。但都要看孩子的智力、能力、學習力，還有性格，循序漸進耐心教導，慢慢放手。放任3歲孩子玩火的結果，毋須我來講吧？放任子女，任性妄為，罔顧公德，目無尊長，沒有禮貌，還要大放厥詞說什麼最緊要仔女開心，細路仔最緊要自由，是完全不負責任，是缺德的父母。

家長學歷高 家教未必好

即使這些父母把孩子關在家中稱王稱霸，都不能說不會影響到隔籬鄰舍；更何况是公共交通工具等公眾地方？任由子女喧嘩奔跑，父母則低頭掛住玩電話視若無睹，我們見得少嗎？獨留幾歲孩子在戲院門口，千辛萬苦聯絡到父母，竟回覆上完廁所才出來接回；年幼孩子在商場走失了嚎啕大哭，旁人都焦急到不得了，父母施施然姍姍來遲，不是安慰孩子，是責罵他唔聽話自己走開咗？

我有朋友家中有大花園，本來有一部分只有圍欄，風景優美，路過都賞心悅目。後來卻要築起圍牆裝鐵閘，是因為一而再、再而三的遭人擅闖破壞。明知是私人地方，犯法擅闖，竟然夠膽帶着孩子跨入內參觀，被斥責喝止非但沒有愧疚道歉，反嬉皮笑臉地說：「因為好靚吖嘛，細路仔好難得有咁嘅地方可以玩下跑下。」咁都得？還未夠盡興，摘花摘荔枝龍眼，有得玩有得食，幾開心？

和滿嘴滿腦子歪理的人講道理？嘥氣！只是連累禍延下一代大件事！長此下去，我的這個親子專欄還會不會有人睇？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第444期]