善養救未來︰你為什麼總是不聽我話？

我眼中的兒子非常懂得聆聽自己內心，有主見，不盲從；但當環境有限制，需要妥協時，他都會非常合作。尤其當他愈長大，就愈容易照顧，跟他相處愈輕鬆，所以我初時並不太理解我媽媽的不滿。

回想婆孫間的相處，外婆叫他做的事，從孩子的角度看都是他自身的事，例如吃多少飯、穿不穿外套、幾點洗澡。而且外婆的態度是——我懂得比你多，所以你要聽我的話；而且我愛你，你聽話就等於接受我的愛，那我也會更愛你。

人本來是透過直接感受自己的身心需要而行動，肚餓便進食，熱便脫外套等。對孩子來說，他們比任何人都清楚自己的身心需要，而且會從經驗中學習，從錯誤中更了解自己和成長。然而，當大人不斷強調：你不懂，你不懂怎樣做正確的決定——這跟孩子內在的力量和智慧相違背，他們本能地反抗也是自然而然。

而當這一切發生在「愛」的名義下，孩子漸漸也會為了想愛和被愛，而相信自己不懂，相信聽話就是生存之道。

到底怎樣才能跟孩子良好相處？或者要問的是，到底孩子最需要什麼，才會發自內心顧及別人的需要，懂得溝通妥協，同時又能忠於自己，愛護自己呢？

有次全家聚餐，我媽媽又提起「聽話」這話題，沒好氣地問孫子：「為什麼你總是不聽我話？我叫你做的事都不做，但你媽媽叫你做的事又會做呢？」

孩子最渴望感受到完全被接納

當時5歲的兒子，純真淡然地回應：「因為我媽媽叫我做的事，就算我真的不做，她也OK。所以，我就會想做。」他淡淡的回應讓我目瞪口呆。原來孩子最渴望的，是感受到完全被接納，感受到愛並不需要透過服從或條件交換而來。

當然，我也會叫孩子做事，但這是我的需要，我會把「我的需要」和「他的需要」分清楚。例如，我想他早點洗澡，原因是我想早些完成家務，大家早些睡覺，我想收工（我的需要）。而他想晚點洗澡的原因是想玩玩具（他的需要）。

當兩人的需要有衝突，除了溝通，我會覺察自己的心態。例如，我想他做某些事的背後，有多少是由恐懼驅動的？恐懼來自哪裏？我為什麼那麼執著要他服從？我有多了解他的需要？我有多設身處地感受他正在經歷什麼？

如果我真正接納孩子是一個獨特的個體，有自己的需要和想法，即使經溝通後他並沒有聽我說話，當中也會有一份體諒，孩子會感受到我帶着愛去尋找折衷方法。每個人感覺到被明白和接納時，內在的愛便會啟動，想去關顧他人。久而久之，孩子也會真心顧及我的需要。他現已長大，跟別人相處時也自然會顧及雙方需要，一起找折衷方法。

要真正接納孩子，須由接納自己開始。為人父母的我們，小時候有多少不被接納的經歷？那些責備、苛求、忽略、遺棄、無人明白的傷痛，都影響着我們怎樣對待孩子。因此，善養的第一步，並不是學習什麼技巧，而是覺察自己的一切，包括創傷、信念、情緒、期望等。我們對自己的接納，會化成內在養分滋養自己，繼而成為孩子的內在養分，讓他懂得愛護自己，同時也會關心別人。

文：黃斯薇（教育大同及瑟谷教育聯合創辦人）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第444期]