讀樂樂：變成隱形如何是好？

只聞其聲 不見其人

Flat Stanley:Invisible Stanley講述在一個雷電交加的晚上，Stanley臨睡前飢腸轆轆，於是從廚房拿了一個蘋果，又找來一盒葡萄乾，一吃而盡。不料，翌日早上，Stanley卻突然隱形，父母到處尋找Stanley蹤影，但只聞其聲，不見其人。媽媽為想知道Stanley的位置，給了他一個用繩子繫着的紅氣球，並在氣球上畫上Stanley的模樣。

父母帶拿着紅氣球的Stanley找醫生Doctor Dan問診，Doctor Dan翻查典籍，發現水果和天氣或許與導致隱形有關，可惜無藥可醫，愛莫能助。

假如你有隱形力量，你會做些什麼？急於滿足一己私慾，抑或擇善固執？

利用隱形力量幫助友人

善良的Stanley利用隱形力量，不求回報和讚賞，從旁幫助友人在騎單車時學會平衡，令他重拾信心；他化身月老，幫助一名不善辭令的男士求婚成功；他又與弟弟合作表演魔術，贏得觀眾們的喝彩；他更冒着中槍風險，協助警察追捕男扮女裝、打劫銀行的大盜。

兄弟互相扶持 不輕言棄

Flat Stanley是一部由Jeff Brown創作的美國經典兒童小說系列。講述兄弟手足之情，兩兄弟遇到困難時互相扶持，雖然間中有爭執，也會心存妒忌，但都不阻他們運用機智，共同渡過不同的逆境。弟弟Arthur曾抱怨，為何隱形哥哥有鋪天蓋地的報道，所有人的注意力都集中在哥哥身上，但媽媽安慰他說，吸引注意力的最好方法，是個人的特質，例如善良、公正、開朗隨和和機智等。

其實Stanley不喜歡隱形，他照不到鏡子，害怕終會忘記自己的樣貌；他在學校幾乎被所有人忽略，很多同學和朋友已忘記了邀請他出席派對；他更厭倦要時刻拿着紅氣球，提防別人撞到自己。幸好，這次也是由弟弟拯救了哥哥，機智的Arthur想好一個計劃，重現雷電交加下吃水果的場景，又鼓勵Stanley未到最後不要輕言放棄，最後Stanley終於變回原形。

這套書節奏明快，情節對話生動有趣，題材異想天開，是初小英文讀物的不二選擇。

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第444期]