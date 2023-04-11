家庭有教：幫助孩子放鬆心情

所以，家長可以先幫助孩子表達自己，例如說：「媽媽知道你有點失望，是因為天氣不好，學校取消了參觀活動」、「爸爸知道你很害怕，因為你從沒有試過上台演講」、「媽媽知道你生氣了，因為弟弟沒有先問你就拿了你的文具」。

用不同方法表達自己

孩子得到明白和體諒，可能已經會感到舒服一點。不過家長可以進一步幫助孩子放鬆，例如建議孩子做以下事情：

．飲水、洗面、洗澡

．做運動，尤其是競賽成分不高的運動，如：慢跑、柔軟體操

．找朋友或老師傾訴

．畫畫、寫信、寫日記，用不同方法表達自己的想法和感受

．提醒自己「放鬆一點」、「有需要緊張到這個地步嗎？」、「可以做的已經做了」、「對方未必是故意」、「爸爸媽媽會在我身邊」

除了以上方法，家長還可以和孩子練習「一分鐘深呼吸」。

若然孩子不太明白腹部隆起和下降的意思，家長可以請孩子躺在地上，放一個洋娃娃在孩子的肚上，請孩子通過吸氣和呼氣，慢慢讓腹部隆起和下降，「哄」洋娃娃睡覺。這樣可以更幫助孩子更容易體會深呼吸的感覺。

香港教育大學兒童與家庭科學中心編寫了一個名為《熊貓芋頭的任務日記》的故事，主角芋頭因為要在大家面前演講而十分緊張！究竟芋頭如何克服挑戰？芋頭媽媽又怎樣幫助芋頭放鬆心情？請看有聲故事書《熊貓芋頭的任務日記》：https://bit.ly/40YJSSo

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第444期]