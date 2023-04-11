同理心學堂：關心子女 卻換來抗拒？

1. 自說自話，不聽子女內心話

曾經見過有些父母，總是不自覺地滔滔表達自己對子女的期望或要求，沒有耐心聆聽子女的想法。久而久之，子女覺得不受尊重和關注，慢慢疏遠父母。所以與子女溝通時，父母可先放下固有觀念和看法，多聆聽及關懷子女的需要，按情况再給予提示。當父母願意和子女「有商有量」，子女自然會感到父母的尊重和接納，也更樂於分享自己的事情。

2. 少比較，多陪伴

有些父母很自然地拿自己子女與別人子女比較，難免招致抗拒。子女覺得父母只懂欣賞別人的孩子，忽視自己付出的努力，間接導致關係惡化，不願接受父母的關心。筆者建議父母安排與子女獨處的時間，當中避免說教，而是盡量陪伴子女做他們喜愛的事情，如一起製作喜歡的食物、玩遊戲機、外出睇戲等。既能鞏固親子關係，又可以一同享受親子玩樂的時光。

3. 尋找溝通時機

相信大家也知道，合適的時機和環境有助與別人溝通。同樣地，父母需要營造合適的時機與子女溝通。筆者建議在一起玩樂過後，父母先表達自己的感受，同時鼓勵子女表達剛才活動的感受和體驗。父母亦可以提出下次一起活動，甚至邀請子女主動建議活動的內容。久而久之，孩子知道父母樂於陪伴自己，願意敞開心扉分享心事。

4. 適當放手，讓孩子成長

當子女日漸成長，在青少年期會抗拒父母的「囉唆」和說教式溝通。父母除了是子女的照顧者，還有責任輔助孩子成長。家長應嘗試聆聽子女的觀點和相信他們的判斷，信任子女有能力處理好自己的事情。父母有時要適當地放手，容許子女犯錯，讓他們從失敗中汲取經驗，父母再適時介入支持和指導，助子女面對日後的難題，這樣才能真正成長。

5. 避免一言堂

筆者遇到一些父母，經常擺出權威的模樣，在子女面前「凡事只有我是對的」，忽略子女的感受。這種「一言堂」的溝通方式，只會令子女煩厭，寧願默不作聲或變成「一言九頂」的孩子。筆者鼓勵家長嘗試放下自己的成就，做孩子的朋友，讓他們認識到父母願意聆聽自己的心聲，才更願意表達自己。

6. 避免過量催促孩子

每個孩子都有不同性格和特質，人人學習步伐也不同，有些孩子做事會比較慢熱。作為家長，必須了解孩子個性和能力，循序漸進指導，否則拔苗反而無法助長。例如，當孩子經常做漏功課，父母可嘗試教導孩子訂立時間表，利用便條做任務清單提醒自己，協助他們培養自理能力，毋須事事要父母催促。

最後，無論是父母或小朋友，都需要有適量的私人時間，父母要容許大家有me time。俗語有云：「吊頸都唞下氣」，我們再忙也要為自己充電。所以父母見到孩子放學回家發呆或無所事事，建議不要立即喝罵「仲唔去做功課」、「做乜咁懶」；嘗試想想孩子是否經過一整天的學習而變得很累，容許他們休息一會或做一些喜歡的事。筆者相信良好的雙向溝通定能促進彼此的關係，子女也不會抗拒父母的關心！

文：鄧桂珊、陳愛珠（香港中華基督教青年會黃傳經學生發展中心助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第444期]