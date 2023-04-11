親子筆陣．永明的天空：關鍵時刻，愛我別……

家長甲報來好消息：有心儀offer，父母歡天喜地，孩子卻無所謂，不太在意；朋友乙則傳來短訊：之前已經有「着落」，此刻十五十六，話有點傷腦筋，唔知點揀？通常我的第一個回應總是：其實之前有沒有與孩子談過？他的想法和感受如何？他有沒有自己的主張或擔憂？他的朋友又如何？

疫後復常，猶如一覺醒來，有點不解又有點茫然……有聽過一些年輕人不太願意脫下口罩吧？

細意傾聽孩子心聲 慢慢說出感受

曾幾何時，你我皆走過青春期，那些年，只知道每天望着鏡子，甚是疑惑，很想找到認同和肯定。小六升中，適值青春初期，每個青少年，便是一個成長故事；學習環境的轉變，是關鍵時刻，不妨細意地聽聽孩子們的心聲，讓他們慢慢地說出自己的感受。

讓我們溫習一下：根據世界衛生組織的定義，青少年介乎於兒童與成人之間，約10到19歲，也就是人生的第二個十年，夠長吧？查實此間，少年人的大腦仍然發展活躍，是第二個關鍵生長期。

最明顯的，是這個期間他們身與心、內與外的「不同步」。處於這個黃金十年，大腦各個區域以不同步伐迅速發育，此刻少年人頭腦靈活，「轉數快」，同時也多愁善感、情緒起伏、躁動不安，一方面似乎想要征服全世界，另一方面卻認為成人世界「老土」、「屈機」……由於喜歡即時反應，易於沉迷3C產品，卻缺乏衡量輕重緩急的能力，而負責自我情緒管理的「前額葉」亦未發展成熟，不太懂得踩brake。

既然如此，明知少年人係「冇咁大個頭又戴咁大頂帽」，太多的說明、指示、解釋或許變成囉唆長氣。况且，須知道生於5G世代，我們的溝通是流於「分段」的、「雜散」的，年輕人尤是。例如：我們可能無法十分專注地一個時間只做一件事情，經常思緒跳躍，認為要multi-tasking，生活中穿插着WhatsApp、IG、Email，種種即時通知（notifications）充斥。

數碼世代即時有like 滿足成長需要

關鍵在於：當我們看到少年人似是十分享受這種彈跳而散開的互動時，就應該明白數碼世代好像剛剛滿足了他們的成長需要——不斷給予即時快速回饋，有like即有獎賞和肯定，情緒先行，理性讓路。當聊天機械人登場之際，世界已踏進 Web 3.0，能自覺地保持清醒的孩子，或是稀有品種。

朋友們，若家中有如此一寶，青春期黃金十載，請明白他們那些不同步的行為乃屬常態，事實上孩子們都極具創意，能夠瞬間適應環境變化。正所謂養兒百歲，長憂九十九，關鍵時刻比比皆是，若能把握時機，耐心開導，以身作則，不在意的給予分析提醒，這便是愛。

若是愛，那就要別具隻眼，別具耐心，更要別出心裁了……

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第444期]