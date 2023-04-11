家家有禮：巨型氣球 送上溫暖笑臉

【明報專訊】齊齊以笑臉迎接春日吧！為給大家注入快樂正能量，大埔超級城中庭將化身「開心遊玩體驗館」，設置多個打卡位及互動遊戲，其中近10呎高的「巨型微笑氣球」，造型可愛，向每個入場人士送上開心又溫暖的笑臉；旁邊粉色的「快樂冬甩碰碰車」，更可讓小朋友坐上及拍照留念。同場還有彩色扭波機，The Point會員只要於即日至5月28日的逢周六、日及公眾假期，在商場內以電子貨幣消費滿$100或500積分，即可參加「Happy扭扭樂」並獲發3個硬幣，扭出哈哈笑波波便有機會贏取商場餐飲或購物優惠券。