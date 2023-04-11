採訪手記：數碼與傳統藝術 相輔相成

用平板電腦搜尋資料創作

不要說記者的孩提年代，就是4、5年前，我家女兒還念初小時，每逢當天要上視覺藝術（視藝）堂，她便要攜帶一個特大「美勞袋」，內裏裝着一本大畫簿，以及各種顏料和繪畫工具。由於我家沒彩色打印機，所以平日也會盡量儲起一些舊雜誌和旅遊單張，以便應付教師突如其來要蒐集參考圖片的要求。因此，當得知正慧小學的學生，很多時是用平板電腦搜尋資料和做美術創作，便驚歎科技發展，果然一日千里！

可YouTube自學 輕鬆畫出作品

雖然很多學校目前還未像正慧小學般引入電繪課程，但不少孩子都有透過YouTube自學，由於不難上手，而且有大量工具可幫助小朋友輕鬆畫出漂亮作品，所以電繪帶來的成功感，的確比傳統手繪較大。但正如視藝科教師和藝術工作者都再三強調，數碼科技並非用來淘汰傳統藝術，反之是相輔相成，共同開闢更廣闊的創作路徑。因此，讓孩子學好美術基本功，還是必須的。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第444期]