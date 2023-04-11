電子學習：電繪易獲成功感 學生更專注 視藝科與時並進 融入電子美術

文︰沈雅詩

憑着對教學的熱誠，並且不斷優化校本視藝科課程，香海正覺蓮社佛教正慧小學（下稱正慧小學）視藝科科務委員會主席陳嘉儀老師和副主席李婉晴老師，剛在香港美術教育協會主辦的「視覺藝術教師表揚計劃2022」中，勇奪卓越表現獎。在她們的積極拓展下，也讓正慧小學成為本港少數在正規課程和非正規課程之中，都有涉獵電子美術學習元素的小學。

做陶泥再拍照 變多媒體創作

「藝術創作源於生活，亦跟社會發展有關聯，隨着時代不斷進步，我覺得藝術學習亦需要一起進步。」李婉晴說。而成就這個進步的契機，正是一場突如其來的新冠疫情。

2020年疫症爆發初期，正慧小學剛展開「自攜裝置」（BYOD）計劃，時至今天，三年級或以上的學生都已經擁有個人的平板電腦，也因着本港經歷多次暫停面授課，該校便順理成章發展電子教學，不單在主科，在術科如視藝科，同樣引入電子輔助。陳嘉儀舉例：「以前做陶泥，完成了作品就大功告成，但現在，我們會請學生幫作品拍照，再教他們用App『退地』，然後把陶泥公仔結合在其他背景照上，變成另一個多媒體創作的作品。」

在機緣巧合下，學校更於多元智能課增設電繪班，讓學生有機會接觸這種新興繪畫方式。「2年多前，視藝科組配合學校圖書館活動，邀請了一名電繪插畫家來做分享嘉賓，後來他更在多元智能課時段，給師生上了4堂課，講解電繪的基礎繪畫原理和知識。」陳嘉儀表示，由於學生反應熱烈，完成這個初次體驗後，校方遂正式在多元智能課增設恆常的電繪班，讓高年級的學生參與，視藝科亦同步把相關的學習元素，帶進課堂。

多輔助工具 畫錯隨時修正

在公餘時間也有研習電繪的李婉晴認為，電子美術創作，將是未來趨勢，「學生除了要學習傳統的繪畫、素描、立體創作之外，我相信因應科技發展，電子美術、電繪也將會是其中一項需要掌握的技能」。

然而，正慧小學並沒有把電繪變成單元主題，反之，透過教學設計，把學習重點融入不同的課題之中。以自畫像為例，李婉晴稱，以往學生需要一筆一筆去繪圖，不容易處理，但結合電繪後，學生只需要拍一張個人照，並配合App，便可按着相片圖層，輕易把自己的樣子描出來，然後打印成實體作品，再運用顏料塗色，最後還加入其他物料做裝飾，那學生便可一次過感受不同媒介的創作樂趣。

面對一眾「數碼原住民」，陳嘉儀和李婉晴異口同聲說，他們對電子美術的吸收速度比想像中快，部分學生的電繪作品更勝傳統手繪，「有些男同學，你要他坐定定以廣告彩作畫，他未必得，但用平板電腦繪畫呢，他的專注度卻很高，而且也畫得很好」。

陳嘉儀相信，這是因為電繪較容易為學生帶來成功感，「App內置了很多輔助工具，例如各種顏色、不同的筆觸，就是不小心畫錯了，只要按『返回鍵』，就可以馬上修正，比起傳統手繪，更快和更容易建立成功感」。

她續指，當學生在視藝科掌握到電繪的基礎技巧後，更延伸到學校其他創作活動上，「六年級要設計畢業班服，又或是需要製作大型打氣紙牌時，同學都會運用電繪，以便隨時修圖或大量打印，毋須再逐張繪畫」。

自從正慧小學在視藝科引入電子學習模式，學與教的效能均全面提升，「現在我們每一個課題都會運用電子工具作輔助教學，有時用於建構創作意念、蒐集資料；有時直接用於創作過程；有時則用於學生互相評賞」。李婉晴說，假如沒有電子工具輔助，相信整個學與教的效率也沒有這麼高。

教學提升 非取代傳統課程

雖然電子學習環境有其優勢，惟兩名教師再三強調，學校推動電子美術，並非要取代傳統視藝課程。陳嘉儀斬釘截鐵地說：「有些課題如陶藝、剪紙等，電腦不可代勞。」李婉晴亦補充，有些創作經驗，亦只能從手繪中得到，「在電繪世界，想取得心水顏色，只要輸入一個編碼就可以，但做實體創作，就要不斷『溝色』、不斷嘗試，而從中亦可能有意想不到的效果，甚至帶來驚喜，這些都是在電繪經驗不到的」。

香港美術教育協會執委暨「視覺藝術教師表揚計劃」統籌梁崇任老師也認同，電繪和手繪是虛擬世界與現實世界兩個不同的取向，而且傳統藝術創作有其價值，不會被淘汰，「傳統的中國畫或西洋畫經歷了多個世紀留傳，所以即使有更多新媒體面世，我相信它們也不會被取代」！

■專家之言

電繪易學難精 建議先學手繪

從事廣告創作及藝術設計教育多年、本刊「童繪遊樂場」專欄作家廖志雄（Bondi）說，按他觀察，家長普遍仍是支持子女學習手繪多於電繪，「大家始終都擔心電子產品誘惑太大，的確，我見過不少學生，當初購買平板電腦的原意是學繪畫，但最終卻用了來打機」。然而，作為爸爸的他，卻贊同孩子多一技傍身，「以前電繪是一門比較專業的技術，但隨着時代進步，這個媒介的接觸面愈來愈廣闊，甚至進入學校，小朋友掌握了，對處理視藝科功課，甚至將來投身社會工作，都有幫助」。

或許很多人都有錯覺，以為在電繪世界，人人都可以做「畫神」，但其實不然，「電繪可說是易學難精，要畫出高水準的作品，同樣像手繪一樣，需要下苦功練習，沒有一步登天這回事。况且精於電繪的人，往往本身都有一定的美術造詣」。而那些對繪畫毫無經驗的小孩，Bondi則建議先學手繪，後學電繪。

助小孩鍛煉手眼協調

他解釋，手繪由點、線、面以至調色，孩子都要自己去處理，過程中亦有助鍛煉手眼協調和小手肌；相反，由於電繪App內置了大量工具，優點是很方便，但就省略了很多繪畫步驟，不利基本功的訓練，「電繪很多時連草圖都不用起，只是用觸控筆把圖片重新勾線，純粹臨摹，對初學者提升繪畫技巧幫助不大」。

■學童心聲

上色無壓力 惟欠缺觸感

12歲的Hayley（圖），自6歲起在畫室習畫，1年多前接觸電繪後，自此已很少在家「開壇」畫畫，「因為電繪實在太方便，一支筆（觸控筆）、一部平板電腦就可以畫，如果畫實體畫，我就要拿很多工具、顏料出來，比較麻煩」。她又謂，電繪不單事前準備工夫少，創作過程亦相對輕鬆，「畫實體畫，顏色塗得不好或出界了，很難補救的，但電繪呢，隨時可重新再來，壓力沒有這麼大」。

但被問及會否放棄實體創作而全程投入電繪的懷抱，小妮子又說不會，皆因手繪也有其樂趣，「我覺得電繪都有限制的，例如它沒有質感。假如用傳統方法去畫草地、花朵，我可以用顏料營造凹凸的效果，雖然在視覺上，電繪都可以調校顏色深淺、光暗，做出3D的效果，但你始終摸不到凹凸感，屏幕是冷冰冰的，欠缺觸感」。

[Happy PaMa 教得樂 第444期]