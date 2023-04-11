奔走燈火闌珊處 搶救霓虹招牌 留住璀璨

香港現存的霓虹招牌買少見少，有霓虹招牌保育義工化身偵探、收買佬、醫生，到處奔走，期望招牌修復後再次亮起來，在公眾眼前重現璀璨的光輝。

去年8月，中式裙褂老字號冠南華收到屋宇署「最後通牒」，門前兩幅被喻為「最幸福霓虹燈」的霓虹招牌，照亮油麻地街道近半個世紀後，難逃被勒令拆卸的命運，九龍區的霓虹招牌地標又少一個。

非牟利霓虹保育團體「霓虹交滙」總經理陳倩雯（Cardin），在冠南華招牌拆卸倒數之際，正忙着籌辦展出早前復修好的老店招牌。而在拆卸前夜，她在辦公室留到凌晨兩時，再次執筆遊說冠南華負責人捐贈兩面招牌。

Cardin曾多次去信冠南華表達保育意向，惟店家回覆指，不知道招牌拆卸後的用途，無法放心交託。俗語有云「金漆招牌」，對老字號而言，招牌等同信譽、命根，甚至寧願親手破壞亦不願所託非人，使寶號信譽受損。但Cardin不忍看着招牌就此送往堆填區，盡最後努力打電郵，道出冠南華招牌的價值足以代表香港，態度誠懇真摰。「負責人翌日回覆說，沒想過會有這麼多人來留影，感覺到招牌的確不止對他們有意義；加上我們提供相片，讓店家知道修復好的招牌會向公眾展出，讓更多人認識霓虹（招牌），都令他們更有信心」，終於扭轉到這兩面有近半世紀歷史的招牌命運。

過程如做收買佬、偵探、醫生

霓虹招牌的絢麗光芒，是香港在上世紀引以為傲的風景。惟2010年屋宇署實施小型工程監管制度，掛在建築物外牆的舊式霓虹招牌，由於大多不符合現今的安全條例，難逃拆卸命運。Cardin成長在1980、90年代的香港，當時滿街滿巷掛有霓虹招牌，在外地遊歷過，始終認為「霓虹燈最能代表香港，只要見到霓虹燈，就能夠回家」。因着這個情意結，讓她踏上霓虹保育路。

全職投入霓虹保育3年多，實際做什麼工作？她笑說：「我是收買佬、偵探、醫生，有時又做殯儀！」人家視作爛鐵，她卻當作無價寶，只消一通電話就跑遍全港各處接收招牌，工地、時鐘酒店、卡啦OK……足見霓虹招牌如何廣泛應用於各行各業。

查探無主孤「牌」 難度最高

她有時要化身偵探，查探招牌主人誰屬，「入行後才知原來招牌有很多業權問題，要找出外牆誰屬，業主立案法團、大業主、小業主……有時頭都暈」；尤其是已結業店舖的無主孤「牌」，難度最高。她興奮說起早前修復的一對旺角沙嗲王招牌，它們原本懸掛在山東街和通菜街交界，在分店結業後無人問津。Cardin偶然從相熟的招牌工程師傅口中得知它們將被清拆，用盡方法聯絡負責人不果，結果花上逾7個月，終於經香港潮州商會的理事找到老闆，獲准收藏此特色招牌。

不少霓虹招牌經年累月日曬雨淋，鐵箱生鏽、光管破爛、油漆剝落，要在幾層高的外牆上完整地卸下，一點不易。每次她就有如醫生，與工程承辦商、電工師傅等商討如何拆卸，又要聯絡老師傅修復，讓招牌回復往昔光彩。「有時又覺得自己像從事殯儀，將招牌拆下，對商戶而言是一種告別。」整個過程Cardin陪伴在側，不少商戶當下都忍不住泛淚，不捨、傷心、但同時感到安慰，因為只要沒被送往堆填區，招牌仍有發光發亮的機會。

保育非「大晒」 需連結、感染公眾

保育城市景觀，保留集體回憶，可說是美麗又崇高的使命。但Cardin從不覺得「保育大晒」，這些年領悟到無論說詞多動聽，但對方一句「關我咩事」，與受眾脫離關係，就是一次失敗的保育。

在保育佐敦白加士街的翠華招牌時，因招牌落地處恰好是往來元朗的紅色小巴總站，她需申請封路並請小巴司機移開站頭。開初小巴司機反對，Cardin表示雖然已獲政府許可，可逼司機們「就範」，但她覺得有違初衷。「我們花資源做工程，還要特意讓招牌亮着燈落地，其實想讓社區反思，為何有班傻人這樣拆招牌？從而了解霓虹價值；但如果將他們排除在外，甚至對立，豈非背道而馳？」於是她嘗試找出紅van與霓虹燈的共通點，發現原來有紅van站的地方大部分都有霓虹招牌，近年紅van數量亦與霓虹招牌一樣下跌，「司機其實很着緊，擔心終有一日被替代，我說會盡能力，有機會就向公眾講解紅van的處境」，終於打動他們，工程當日司機還主動向周遭商戶解釋，「當你感染多一個人，就有多一分力量幫你宣揚」！

「霓虹招牌，是屬於街道的。」Cardin輕嘆只能盡做，盡她所能留下霓虹風景；但要保育成功，仍需依靠普羅大眾的力量，就如那曾懸掛在存亡分叉點的冠南華招牌。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：王翠麗

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