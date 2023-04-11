新竹秘境司馬庫斯 「最接近上帝的部落」

聽說，司馬庫斯是「最接近上帝的部落」，當初只當是行銷技巧，不以為意；去過才知道的確脫俗出塵，宛如人間仙境，車程再遙遠也值得！

保留泰雅族原始風貌

司馬庫斯位於新竹尖石鄉，海拔約1500米的深山之中。據導遊說，當地自1995年開通對外道路後，才正式與社會接軌，亦是全台灣最晚有電力送達的地區。司馬庫斯現時沒有公共交通可抵達，想前往的話，需要自駕或參加當地旅行團。從新竹內灣老街到司馬庫斯需時約2.5至3小時，沿途路面狹窄顛簸，「髮夾彎」多，說真的並不輕鬆；但正正因為交通不便，遺世獨立，司馬庫斯完整保留了泰雅族文化及山林最原始風貌。

司馬庫斯是泰雅族的原住民部落，據說來自台中南投仁愛鄉瑞岩部落一帶，後來因人口增長，耕地不敷使用，所以向北遷移。其中由Makus（馬庫斯）帶領的家族落腳於此，成為現在的司馬庫斯部落。部落風貌相當原始，綠樹成蔭，一排排平房錯落有致，感覺像是童話世界。

珍稀紅檜巨木群吸引人潮

1991年，距部落約5公里處發現了珍稀的紅檜巨木群，古樹參天的美景，後來發展成為觀光景點。1995年對外道路開通後，觀光人潮湧入，多年來以耕作為主的司馬庫斯開始發展旅遊業。然而，問題也隨之出現，大家各自經營民宿和餐廳，引發競爭和利益衝突，嚴重影響族人的和睦關係。

村民集體經營旅業

為了達到互助互利的理想，當地人在2001年開始建立一套「土地公有、合作共生」的共同經營架構，以集體力量為基礎。部落統整規劃村內土地資源，族人的工作則依照個人能力和興趣，由部落統一分配，無論從事客房整理、餐廳膳食、導遊、農作等，都能平等分配收入，各家共享福利。據了解，參加集體經營的村民，每月可獲得逾2萬新台幣（約5200港元）的薪金，還有年終獎。酬勞與外界相比或不算高，但對山上生活的原住民來說，算是很不錯了。

司馬庫斯

交通：無公車前往，且實施特定時段單程管制；建議包車或參加當地旅行社的1、2天遊

網址：smangus.org

跟新光族人做小米麻糬

離開司馬庫斯，走入對面山的另一個部落——新光。兩個部落遙遙相對，車程得花上1小時。導遊說從前在司馬庫斯的孩子都往這邊的小學上學，但由於沒有車，需徒步4小時，因此他們隔數日才會回家一趟。

住民宿學跳民族舞

新光部落所在之處，海拔比司馬庫斯還要高200米，附近有鎮西堡千年巨木群，亦吸引不少登山客。途中，我們到希莉克民宿歇一歇，喝杯招牌馬告咖啡，也順道在觀景台遙望美麗的司馬庫斯。民宿老闆邱大哥是一個熱情又風趣的泰雅族人，為我們一行人舉行歡迎晚會。他不單娓娓道來族人的歷史與生活，也教我們說原住民語、跳民族舞。最後我們一起親手搗小米麻糬，原來原住民吃麻糬時不單會沾花生粉，也可選蘸野生蜂蜜。

邱大哥說，這兒四時各有景色：2至4月是櫻花季；5至7月是水果季節，有李子、水蜜桃；9至11月有繽紛秋景，還有柿子；冬季若水氣足還可賞雪。

希莉克民宿

地址：新竹縣尖石鄉秀巒村8鄰14號

查詢：+886 0919 281 283

新竹內灣老街富客家風味

前文提及過的新竹內灣老街，可說是前往司馬庫斯的必經之路。位在新竹橫山鄉，舊時為進出盛產林木及礦產的尖石山區最主要道路，但隨林業和礦業的沒落而歸於寧靜。經過商圈再造之後，處處展現出古色古香的風貌。由於這裏聚居了很多客家人，所以街道兩旁的食店和小吃攤商都以客家風味為主，像野薑花糉、芋頭粿、手工菜包、客家擂茶、糯米豬腸和梅乾菜等。有時間的話不妨留1、2小時，吃吃喝喝打打卡兼買手信。

文：陳卓君

編輯：李曉虹

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