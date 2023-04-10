醫路同行：上腹突劇痛 小心奪命胰腺炎

生膽石酗酒可引致

胰腺炎通常由膽石或酗酒引致，另外，膽固醇過高或鈣質過高也可以是成因之一。徵狀包括上腹部劇痛、作嘔作悶和發燒，嚴重可能引致血壓低及呼吸困難，病人甚至可能需要入深切治療部，利用機器輔助以維持器官運作。

胰腺炎之所以有可能致命，通常是因為出現併發症，包括胰腺積液、胰腺壞死、血管栓塞和腸道阻塞；長遠亦可演變成慢性胰腺炎，影響胰腺功能（包括消化代謝、製造胰島素等），增加患糖尿病風險。

患上胰腺炎，如果病人只是輕微發炎，醫生通常會安排保守治療，包括暫時禁食、靜脈輸液及緊密觀察。病情嚴重者，可能需要進入深切治療部。如果出現胰腺積液或胰腺壞死的併發症，有可能需要接受體內或體外引流，甚至做緊急手術。

微創切膽囊防復發

如果你本身有膽石，又患過胰腺炎，醫生會建議將膽囊切除，防止胰腺炎復發。膽囊通常以微創方式切除，是一種最常做的外科手術，非常安全，一般需時1至2個小時完成，病人在1至2天內就可以出院。另外，如果你有經常喝酒的習慣，也需要考慮戒酒，否則可能會患上慢性胰腺炎，令胰腺功能受到嚴重影響，也可能引致長期腹痛。若你膽固醇過高，也需要用藥物好好控制膽固醇水平。

文：張源斌（香港中文大學外科學系上消化道及代謝外科教授）