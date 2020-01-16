吾生有杏：院長醫生周記（226）：現代醫療的挑戰

還記得小時候，我經常跟隨媽媽輪候「街症」，大清早太陽還未升起便要從觀塘趕往油麻地健康院排隊，每次都要花上3至5小時才見到醫生。當年科技落後，沒有「病人看醫生，醫生看電腦」的毛病，醫生本應有更多空間去了解病人的情况，可是我的記憶告訴我，當年的醫生很多都沒有耐性向病人解釋，更不用說關心病人。「排隊3個鐘，睇病3分鐘」並不只是今天的問題。雖然如此，那些年鮮有聽聞病人投訴醫生這回事。

醫學知識不再是醫生專利

為什麼？在沒有互聯網的年代，醫學知識是醫生的專利，醫生的說話是神聖不可侵犯，病人對醫生的信任或容忍程度更創歷史新高。醫生與病人在這種不對等的關係下，偶爾出現一位仁心仁術的醫生便有如恩同再造，這是我們父母年代的普遍心態。

隨着醫學知識普及，加上社會對醫療質素的要求愈來愈高，醫生的意見由當年「一錘定音」變成「只是提供參考，病人自己決定」；加上AI高速發展將會逐步取代醫生某方面的工作，包括初步診斷、非入侵性化驗等，要保持良好的醫患關係，醫生再不能覺得自己高高在上。

可是現今醫療企業的管治文化側重KPI（Key Performance Indicator），例如縮短輪候時間、減低來自系統的失誤、嚴守程序及指引等，令醫護變成大機器裏的小齒輪，正所謂「多做多錯，少做少錯，唔做唔錯」。久而久之，這種「去人性化」的管理令「醫人變成醫病」，增加了醫患間的互不信任，亦埋沒了不少初心，加劇了公營體系的流失情况。

要扭轉這個困局，我們應重新檢視現今的管治文化。領導層厲精圖治的決心毋庸置疑，可是架牀疊屋的中層管理往往只會「層層加碼」，如何做到「多點人性、少些程序」，的確是一場持久的改革戰。

醫生更要發揮不能被科技替代的質素，尤其是對待病人的態度。一個關心的眼神、一句真心的問候，不會令行醫者百上加斤，反而贏得病人的尊重。

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

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