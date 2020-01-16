實測ChatGPT：扼要講解流感 知識有「限期」

回答簡短快捷

以「流感病毒」為例，記者在Google搜尋出現了1780萬個結果，搜尋者需要逐個網頁打開和閱讀；而ChatGPT提供的答案則扼要簡短，「流感病毒有多種亞型，常見的有H1N1、H3N2和H5N1等……流感病毒通過飛沫傳播，當感染者咳嗽、打噴嚏或說話時，會釋放病毒到空氣中。其他人吸入這些病毒後，就有可能感染上流感。流感病毒的症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、肌肉疼痛、疲勞和頭痛等，有些患者還可能出現惡心、嘔吐和腹瀉等消化道症狀」。

問ChatGPT能否用抗生素治療流感？它算能提供到一個常識答案：「抗生素對治療流感病毒沒有作用，因為流感是由病毒引起的，而不是細菌。抗生素只能對抗細菌感染，無法治療病毒感染。」

不過，有些問題則暴露了ChatGPT的弱點。問到2023年會流行哪種病毒株時，ChatGPT承認自己只是一個語言模型，不具備即時更新能力，其知識（數據庫）只去到2021年9月，故對於預測今年的病毒株無能為力。

問ChatGPT能夠取代醫生嗎？AI也回答「不可以」。它說自己只是一個強大的語言模型，不能取代醫生的專業知識和經驗，「醫生需要長期的學習和實踐，以了解人體的複雜度，疾病的診斷和治療方法。ChatGPT是一個基於數據的自然語言處理系統，它可以回答關於一般醫學知識的問題，但它不能診斷疾病或制定治療方案。如果您需要醫療建議，請向您的註冊醫生或醫療專業人員尋求協助」。

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