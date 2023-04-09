{電玩達人}彭子傑 手遊大勢已去 對E3念念不忘 遊戲初心要說好故事

表演性質多於新品發布

會去E3的人除了業內人士，就是電玩迷，而彭子傑很明顯兩者皆是。「震撼，當然都happy啦，大家都打機嘛。」他邊笑邊形容當年在E3會場的心路歷程：「嘩，新game喎，唔使理自己個檔，哈哈，係有那種氣氛。」以往任天堂、索尼（Sony）和微軟等遊戲大廠會在E3展示即將上市的新遊戲，吸引全球玩家和業界注視。早於「創意香港」（現隸屬於文體旅遊局、推動創意產業發展的辦公室）2009年成立之前，彭子傑已經呼籲政府資助遊戲業界參觀E3。香港亦曾在2003至2006年參展，設置「香港館」展示業界最新的遊戲軟件、電腦動畫及數碼特效等。然而參展或參觀並非易事，山長水遠去洛杉磯會場的開支高昂，還要申請美國簽證。近年政府透過「香港遊戲優化和推廣計劃」資助入選的公司到海外參與遊戲展覽，主要都是前往東京電玩展，但彭子傑對於E3仍念念不忘，「的確是象徵意義大，我們經常都諗是否應該要再擺一次？期望在那裏傾歐美（生意）」。

現在任何人只要上網就輕易找到遊戲廠商的新作，彭子傑認為實體展覽的意義並不在於發布新品，而是營造玩樂氛圍。「去到現場，你不是在追求資訊，可能是追求第一手發布的感覺。正如實地去蘋果公司的發布會都是感覺居多，都是一個表演的性質。」不過，3年新冠疫情為E3帶來致命一擊，其中2021年改為線上進行，另外兩年就連線上活動都辦不成。「疫情其實是壓倒E3的其中一條稻草。大家沒想過結果3年咁耐，中間大家為求生存，找了很多方法。」彭子傑舉例遊戲生產商改以串流平台、社交媒體等渠道發布遊戲資訊，發現原來效果不錯。雖說過往大廠在E3會場同台較量，有助吸納別家粉絲，但若考慮參展成本，投放網上廣告的效益或許更大。

網上平台重擊實體展

其實E3時代的終結早已有迹可尋，並不能只責怪疫情。索尼自1995年首屆E3以來未曾缺席，卻在2019年決定不參展。「E3最矜貴的地方就是所有大公司的大遊戲，都是安排集中在那時候發布。當開始這間又唔落（場），大家又自己玩時，件事就變咗。」從E3的沒落，彭子傑看到遊戲展覽與遊戲發行模式有着密切的關係。現時愈來愈多玩家直接從網上平台下載電子遊戲，而不再是購買實體，按他粗略估算兩者比例已各佔一半。這個轉變對遊戲生產商的影響很大，首先是發貨檔期不受硬件供應所限，因而不再需要集中發布新遊戲。另一方面，網上平台已取代發行商的角色，小型開發商只需要把遊戲上載，便可以接觸到全球玩家。「我去trade show（貿易展覽）是為了什麼呢？可能就是找一些發行商。現在我可能已經自己做緊（發行），變相trade show是不是這麼重要呢？」

參展對於香港遊戲公司的宣傳效果有多大呢？彭子傑指一般來說貿發局會在海外遊戲展設立香港館，集合業界展商，但實情是難以與其他大館競爭。「以前放E3或者ChinaJoy（內地遊戲展），你都會發現就算放一個香港館、使很多錢，你都未必打得贏大公司。尤其人流就更加災難性，你旁邊是騰訊的話，你仲有命？」鬥不過就嘗試另闢蹊徑，彭子傑舉例香港展商通常以初創新星的包裝參與東京電玩展，避免在主場館與大型展商直面搏鬥。

VR未成氣候

彭子傑 1999年參與創立遊戲製作公司火狗工房，及後見證電子遊戲數次改朝換代，最近一次要數到手機遊戲（mobile games）的突破。他憶述iPhone熱潮在2007、08年出現，最初只是帶起了一些售價0.99美元、簡單的小遊戲；相較之下，當年PC線上遊戲每月的VIP課金金額是從3000港元起跳，所以業界並不認為手機遊戲存在很大商機。轉捩點在2010年出現，線上遊戲（online games）利潤連續10年的升勢於該年結束，取而代之是大型手機遊戲冒起，例如是其後出現的《神魔之塔》。遊戲公司漸漸發現手遊都可沿用以往線上遊戲的玩法與課金方式，開發難度甚至更低，卻可達至相若的利潤，吸引大量公司投身手遊市場。

「其實已經差不多13年，這一波（手遊熱潮）差不多完了。我在大約2020年已經說，出現了飽和的情况。」潮流總會有起有跌，一度聲勢浩大的手機遊戲到了今天似乎走到盡頭。彭子傑指出潮流末期會出現的徵狀，例如行業整體仍會有增長，但主要是來自大公司。「遊戲改少少嘢就拿license、拿IP（授權）。通常來說你看到大幅度地掛IP，都是一個浪潮的尾。」彭子傑認為現時中型、大型的遊戲都難見創新之作，而每款遊戲都需要大量金錢和人力資源投入，做得愈複雜便愈容易蝕錢收場，令中型公司難以生存。反而超休閒遊戲的版面和玩法簡單，近年這類別下部分作品偶然撞中潮流而爆紅。「電子遊戲在這段時間其實是在等下一波浪潮……我們之前幻想過是VR（虛擬實景），但你說真是有壓倒性在裏面，像（當年）手遊一樣？這個變化其實就不算是。」

港產電玩無才兼無人

你能列出幾多個由香港製造的電子遊戲呢？彭子傑說近年不少本地遊戲都有不錯的成績，只是鮮為人知。他透露第一屆和第二屆遊戲優化和推廣計劃下有12間入選公司，其中有兩三間的營業收入接近1000萬港元或更高。由於港製遊戲大多是全球發行，所以公司不會集中在港宣傳，香港人就算玩過都未必察覺。「網上是用同一套廣告，頂多是出中文版。你不會看到是哪間公司出，不會特別留意。」根據2019年數字，全港有約160間遊戲公司，當中七成是10人以下。小型公司不一定輸蝕，彭子傑觀察到當年手遊轉型之時，香港遊戲業界表現靈活，很快適應變化。「剛剛開始的時候，全世界都不是很多人做，香港的表現其實一直不錯。但去到後期競爭愈來愈大，香港通常是追不上的。」本地市場人才供應少，很難在激烈競爭中突圍而出。目前業界都在等待下一波浪潮來臨，「把握那種小的轉機通常香港是幾擅長」。

本地小型公司另一限制是，不容易包辦整個製作流程，尤其是面對規模較大的遊戲。所幸小公司的彈性較大，而且行內聯繫緊密，時有合作和分工。「做唔晒的工作會彈給其他人。或者有些公司擅長繪圖，那麼就我做編程，你做繪圖。」不過，現時全行都面對移民潮的影響，彭子傑無奈笑道：「 由搶人才的故事，變成搶人的故事。已經無才，人都無。 」人工智能（AI）會否帶來出路？他同意近幾個月AI出現了壓倒性的變化，全球包括香港的遊戲公司已經開始應用，輔助配圖製作。以往為日本風遊戲製作卡牌的插畫師薪酬很高，一張在知名插畫師筆下的卡牌或收取高達三四萬港元。彭子傑斷言這個情况未來肯定會變，一來部分老闆考慮成本會乾脆轉用AI創作，二來靠AI才能達至量產。「從生意角度一定是好事，但是長遠發展就要想，是有雞先定有蛋先？原本訓練AI的圖又是從何而來？」插畫師會否完全失業仍是未知之數，彭子傑另指出AI製圖的版權問題同樣未有定論，但廣泛使用AI已是大勢所趨。

靠團火行最難行的路

電子遊戲產業不斷變化，但對玩家來說，最重視的始終是遊戲的玩法和內容。彭子傑自己最喜歡玩有故事的遊戲，「喜歡角色、故事的投入感，動畫是表達手法的一種。近年我想要的是動畫用話劇的模式去表達」。彭子傑是漫畫同人誌出身，研發遊戲時主力負責設計故事情節及玩法（gameplay）。他觀察到現時很多手遊的玩法是靠課金推進，故事像是遊戲的附加品，所以他個人多年來仍不太喜歡玩手遊。在火狗工房過往推出的幾款遊戲當中，他一直在摸索線上遊戲如何具備互動性，同時塑造一個大家都喜歡看的故事。「對上個次都叫做搏咗命，不過出到來實在是不滿意。」10年前，他的團隊嘗試把動畫融入遊戲，但不論是外判予內地廠家或是本地年輕的藝術家，作品質素都未能達至他心目中的美感，最終只能放棄。本地動畫發展能否反過來推動電子遊戲產業？彭子傑說對此高度期待，因為香港的動畫發展愈趨成熟，而當一套動畫有好成績，自然與電子遊戲或影視作品會有合作空間。

火狗工坊還有兩隻遊戲在研發當中，彭子傑說會是RPG（角色扮演遊戲）的老路，想好好說故事。做休閒類手遊成本低、回報高，為何還想選擇一條難行的路？「到最後都係一團火囉，不能計那些（回報），一計就唔會做。」開遊戲公司需要很多計算，但做遊戲的初心可以好純粹。「已經係心願嚟，純粹想做。」時代怎變，他仍然希望能做出一款把故事說好的遊戲。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱安妮、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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