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2023年4月9日星期日
星期日生活
悼：坂本龍一──猛男gif為人祝壽的大師 龔志成談相處
召喚T字手勢
別殃及運動員，可以嗎？
周日話題：人工島：發展局搞錯海水上升的科學
星期日現場：剖析法國政治現况：由退休保障改革所引起的跨世代政治運動（下）
老少女之麻糬周記！
無名周記：老有所「安」的未來
同場加映：一座城市的悲情
誰人日記：唱好音樂劇故事
圖文城市：留下來的人
立德立言：在漢字裏，有哲學工夫在其中
Long D：（二十八）同班同學
同場加映：跑吧兔子跑吧——巴塞爾藝術展與《環球藝術市場2023》
阿貓阿狗：#183 掃墓
movie chic, movie style：《烈火青春》：乾柴烈火與虛無
論語‧電影：後真相年代挪移真相——送你一片大塊人蔘
家明雜感：《悲情城市》 大時代的小人物
單元連載：香港書44
星期日文學‧許鞍華《詩》：把香港詩人寫進電影
{電玩達人}彭子傑 手遊大勢已去 對E3念念不忘 遊戲初心要說好故事
盤中食事：蘇格蘭蛋變奏 關於蛋的中西想像
搞邊科：從歷史看思想控制實驗 洗腦不是科學
無定向學堂：西貢、梅窩食材 連結人與地 睇天食飯嘗共生智慧
窗邊考現：冒烈日與強風 吊船清潔工擦亮摩廈
未來城市：人才走、填海、派錢 即將告急？ 庫房使錢 望長遠計足數
movie chic, movie style：《烈火青春》：乾柴烈火與虛無
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【明報專訊】《烈火青春》於1982年底獲上映許可，午夜場後卻因戲中性愛鏡頭受爭議，要發還電檢重審，經刪剪後再上映。昔日被剪掉的鏡頭，在今天「導演版」重現。
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