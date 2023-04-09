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movie chic, movie style：《烈火青春》：乾柴烈火與虛無

【明報專訊】《烈火青春》於1982年底獲上映許可，午夜場後卻因戲中性愛鏡頭受爭議，要發還電檢重審，經刪剪後再上映。昔日被剪掉的鏡頭，在今天「導演版」重現。

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