天文台前台長林超英也在召喚冷靜。「明日大嶼」交椅洲人工島諮詢結束前後，他一直據自己專長提醒注意地球暖化水平線上升的隱患。既是隱患，也就不在眼前，而是藏在數字算式和數學模型中，市民唯有靠專家和政府正確掌握形勢及預測，作出最明智及合乎市民福祉的決定。林超英文章劈頭卻要指出，發展局搞錯了IPCC（聯合國政府間氣候變化專門委員會）的科學推算，今期文章圖文並茂，讀者不妨也挑戰一下自己，讀完有沒有搞明白聯合國建議按推算的防災標準，實則定於0.5-2%的概率而不是（局方主張的）平均或中位數幅度。

復活節出遊人潮不絕，本地景點食肆冷清，又見納稅人數目大減，提起人工島很容易生起有出無入的憂慮，熟諳公共財政的專家近日也開腔；但專家未有觸及長者二元乘車優惠應否被開刀。林康琪文章談日本「銀髮民主」及相關社會矛盾，寫日本爭議電影《75終生計劃》（假想日本以集體安樂死解決人口老化問題），法國反退保改革示威現場剖析今期刊出下篇，當地暫時回歸平靜，但終局如何難以逆料。

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編者話˙黎佩芬

圖•吳浚匡

編輯•王翠麗

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