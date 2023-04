悼：坂本龍一──猛男gif為人祝壽的大師 龔志成談相處

龔志成參與了坂本龍一一個創作項目,成員之間有個電郵群組,他讀出(美國音樂家)Laurie Anderson的最新信息。「 A deep bow to Ryuichi. We are just so lucky to know him.」坂本龍一過身後,各界訃聞和信息蜂擁而至,當中不少令人相當難忘。Yuka Honda(本田ゆか ,曾與Sean Lennon、小野洋子等合作的音樂家)在Twitter上說:所有深愛坂本龍一的人,為何不種一棵樹,將我們的悲傷轉化成為對他的愛和謝意?他熱愛大自然,想地球上有更多樹。「佢人文質素好amazing。記得早期識佢時,他不斷說,阿龔,你唔知我幾壞!」

世人記得坂本龍一是龔志成口中的spiritual man以前,先是個舉足輕重的音樂大師。翻查資料,坂本龍一的產量高得嚇人,風格和合作單位之多更是意想不到。維基百科顯示,自1978年他曾推出25張個人錄音室專輯、10張現場演出專輯、12張跟其他音樂人合作的專輯、48張電影原聲大碟!這還未計算他在電子樂隊Yellow Magic Orchestra的創作。他喜歡與不同音樂人合作以實驗不同風格,除了比較長期的合作單位如德國音樂及視覺藝術家Alva Noto,也曾與巴西大提琴家Paula Morelenbaum推出Bossa Nova專輯。

愛嘗試愛合作的天才

做創作的人可能都曾經面對掙扎:要留在舒適圈,還是試冒險試新東西?如果失敗了怎麼辦?龔志成很喜歡坂本龍一的音樂,但覺得他趨向爵士樂的嘗試相對上不太成功。「爵士講求自由和失控性,可能因為他是學院派出身,古典音樂訓練太堅實,有時跟爵士樂不太搭調。」

或者在他的世界裏已經沒有失敗?龔志成覺得,近十年他已超越了難聽與否。「早期可能會有些不好聽的,但一個35歲寫出《末代皇帝溥儀》電影音樂的天才……你看他在CODA,他只是玩水聲、玩鐵管聲都好聽,已經let go所有事。」2014年坂本龍一確診咽喉癌,身體衰敗令他更關注內在修為和大自然,這種轉向也反映在他的音樂上。跟1970至2000年代包羅萬有的折衷風格截然不同,近年的唱片回歸簡單寧靜。2017年發行的紀錄片CODA中,Sakamoto回到受311地震影響的福島地區,彈一個歷經地震和核災的洗禮的三角琴。他說:「人類會說一件樂器走音,但這並不準確……樂器走音其實意味着件物件正回歸到自然狀態。」

坂本龍一創作上相識滿天下,跟香港一些音樂人亦有淵源。「我反而很遲才認識他……但這樣聊起來,勾起我很多回憶。」在說着跟坂本龍一的相遇相知時,龔志成有時喝一口白酒,有時會陷入十數秒的沉默。

初遇坂本龍一

2017年,他代表西九文化區飛到巴塞隆拿,邀請坂本龍一於2019年來港,為表演場地自由空間作開幕演出。「當時我和同事跟坂本龍一和他的經理人(也是他太太)在一個更衣室見面,本身是來傾生意的,但很快我們就開始聊音樂聊到不亦樂乎,坂本龍一於是請我的同事和他太太到另一個房間傾生意,別阻礙我們聊音樂!」2019年初,他到新加坡觀看坂本龍一與視覺藝術家高谷史郎的作品《dis.play》,那是他最後一次現場演出。「完場後我在後台喝香檳喝到大醉,我離開時他大叫『Go home and practise! We can make some music together!』」龔志成其實好少醉,日喝兩瓶葡萄酒面不改容。「他根本不視我為代表機構來談生意的代表。」

沒有成真的西九演出

原本龔志成於2019年將《dis.play》帶來西九文化區,但因為工程進度需要延期,未幾全球陷入疫症,這場盛事最終沒有成真。「坂本龍一作品的製作費很高,但他本人的演出費是意想不到的低,他根本不在乎名利,但他要所有錢都擺在舞台上,確保製作質素。」當時坂本龍一還提出了一個條件:「他想跟香港年輕樂手一起jam音樂,做一場secret gig,但不能售票、不能宣傳。我給他傳了幾個香港音樂人的作品,但我忍不住把自己也加進去了……其實我唔應該咁樣的。」一個音樂大師,為何要在乎香港年輕音樂人?他在別的地方演出有沒有這些secret gig?「我也想知道這件事。但他告訴過我,他很在乎年輕人……他覺得要用音樂接觸年輕人,改變到年輕人才能改變社會。」COVID剛開始時,他約坂本龍一在紐約吃午飯,一家他最喜歡的意大利小餐館,「我們通常在約在West Village。他說,我想跟你合作,I want to play music with you!嘩,這真是the best possible compliment。」

「2020年4月,有一晚好夜放工,去佐敦食碗雲吞麵,我收到他的信息,他說想邀請世界各地的朋友一起做個關於COVID的音樂項目,大友良英、Laurie Anderson、林強和內地的巫娜也包括在內,他想我一起來做。仲記得當時不斷猶豫,我對自己沒信心,遲遲不肯把作品發給他,他就不斷催促。我說我做了些demo但要再執,他說唔好再等,唔好再執了!!錄音有好多雜訊都可以!!立即將最rough的demo發過來!!」最後這個音樂項目名為incomplete,龔志成和坂本龍一合作的曲目名為《荏苒》,歌名由周耀輝改,歌在YouTube可以聽到。「我一發過去,他就說,這二字是來自杜甫的詩嗎?」杜甫的《宿府》有這麼一句:「風塵荏苒音書絕,關塞蕭條行路難」。「他很喜歡漢字,所以有時我會發中文信息給他,他就會回我一句:『龔先生!』」

荏苒意思是時光易逝,時間正是坂本龍一近年思考得最多的事。「去年11月,他逼我讀關於時間的書,關於我們如何誤解時間。他知道自己會死,但死亡是基於你對時間的一種看法,覺得一切將會停止。」

秒覆信息的大師

龔志成去年生日,一起身收到坂本龍一傳來的生日快樂半裸猛男gif。「真係黐線!」他大笑。「我們的message好多心心好多emoji。」坂本龍一和龔志成以上的對話都在facebook messenger,如此追求心境平靜的大師,成日都會秒覆。

最終坂本龍一在港的演出未能成事,算不算是遺憾?「yes and no。」他說,「最大的blessing是因傾生意讓我認識了他,當然這由一場公開演出變成我個人好微小的事。我間中做一些作品,自己覺得ok就會傳給他,他好快覆,幾乎有時秒覆。大師忙到咁,秒覆實在難以想像。」

在乎年輕人 也在乎我這二三流角色

「我時常想,他為何要在乎去鼓勵我這樣一個『pk仔』?我問他,為何你對我有信心多過我自己?他的鼓勵令我有些內疚。」為何內疚?「因為我沒有他身為藝術家的堅持。」62歲的龔志成,江湖地位都有了,但他一樣有一般打工仔的困惑。尤其是他身為藝術家,進入機構工作,有資源和機會培育新一代香港音樂家(這也是他多次在清醒時和飲醉酒後念念有詞的事),但少不免會跟自己身為獨立創作者的本性有矛盾。「Sakamoto竟然在乎我這個二三流角色。他聆聽了我的作品,也聆聽我很多困惑和掙扎。」人生走到這個階段,當龔志成不斷鼓勵香港年輕音樂人,卻也接收來自比他年長9歲的大師的愛。「想不到最後無論演出有否成真,得益最多的竟然是我。」

他們最後一次對話是今年1月,坂本龍一71歲生日那天,他在自由空間的livehouse舉辦一場音樂會,邀請香港音樂家演奏由坂本龍一親自挑選的作品,編曲亦獲他授權。龔志成把演出照片傳給他,他回覆:「I appreciate your love and empathy。」坂本龍一過身的消息傳出兩天內,龔志成已着手於本周四籌辦另一場免費音樂會,向坂本龍一致敬(詳見box)。

龔志成記得,坂本龍一的眼神如孩子般純真,他展示facebook messenger二人的對話框:「他的狀態還是active now。」

答:龔志成

1987年與彼德小話成立樂隊「盒子」,結合古典、電子和前衛音樂等各種風格,至今仍是香港獨立音樂史上其中一隊最重要的樂隊。他除了是個音樂人/作曲家,亦一直在不同機構和崗位推廣香港音樂。由十多年前起在香港藝術中心外每周辦「開放音樂」邀請各單位在街頭演出,實驗公共空間的可能,到這幾年在西九文化區的音樂演出,都可見到一頭半白長髮,那是龔志成的標誌,多年不變。現職西九文化區當代表演藝術主管。

問:何雪瑩

由巴哈、坂本龍一、Yussef Dayes到Anson Lo都喜歡的超級雜食樂迷。大學時到藝術中心睇「開放音樂」,一邊食塵一邊聽歌。上星期看了龔志成策劃、鋼琴家Daniel Chu任音樂總監的張國榮致敬音樂會,見識到爵士鋼琴版的《左右手》有多驚為天人。

坂本龍一

生於1952年,父親坂本一龜是日本文壇的重要人物,曾任三島由紀夫的編輯,從小在故紙堆中成長,學習古典音樂。於東京藝術大學攻讀電子音樂及民俗音樂。1978年與細野晴臣及高橋幸宏(今年初去世)組成電子樂隊Yellow Magic Orchestra,為亞洲電子音樂先鋒。1983年他與David Bowie參與大島渚電影《戰場上的快樂聖誕》,與樂隊Japan靈魂人物David Sylvian合寫電影音樂,為國際所熟識。1987年以《末代皇帝溥儀》獲頒奧斯卡最佳電影原創音樂獎項。2005年為諾基亞創作手機鈴聲。2014年診斷患上咽喉癌,2017年專輯《async》向各種街頭日常材料取經。2021年癌症復發,他說:「我從此會與癌症共存,希望能盡量做音樂做多一陣子。」2022年12月他表示:「我的力量已明顯減少,舉辦一場60至90分鐘的演出對我來說太困難。所以我逐首歌錄音,剪輯成一個正規的音樂會,我相信亦同樣精彩。Enjoy。」「Playing the Piano」於線上播放,是坂本龍一最後一次「演出」。2023年3月28日逝世,享年71歲。

坂本龍一紀念音樂會

▓演出者:羅乃新、李嘉齡、羅曼四重奏及伍凱鈴等

▓地點:西九文化區自由空間地下留白Livehouse,訂座或於對出空地皆能欣賞演出

