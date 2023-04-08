e新品：光暗畫面雙殺 Philips電競mon睇game調色

射擊遊戲暗角清晰 賽車反應快

對於玩家而言，OLED在深色畫面上表現更好，玩一些畫面偏暗的遊戲時能提供更多細節，但如果玩亮度較高的遊戲，QLED卻能帶出更鮮艷飽和的色彩。不想為選擇而煩惱？Evnia 34M2C8600內置QD-OLED技術，能夠表現出OLED的純黑畫面之餘，也能在高亮度畫面時顯示出接近QLED的色彩。顯示器得到VESA DisplayHDR True Black 400認證，與相同峰值亮度的傳統顯示器相比，能提供更多暗位的細節和更深沉的黑色。

Evnia 34M2C8600設有34吋3440×1440像素的21:9曲面屏幕，支援175Hz更新率、0.1毫秒響應時間及1,000,000:1對比度，能減少高速移動畫面時的殘影。廠方亦特別加入快速存取微調的OSD功能，並為不同種類的遊戲提供專用模式，其中FPS模式專為第一身射擊遊戲而設，主要改良遊戲中昏暗畫面，令用家更容易看到隱藏的物件；Racing模式為賽車遊戲而設，會以最快的響應時間、高色彩及影像來顯示畫面；至於RTS模式則為即時策略遊戲而設，具有特別的SmartFrame模式，可針對特定區域來調整影像。

多角度調校 分割畫面雙輸出

機內設有LowBlue模式及加入不閃爍技術，能減少顯示時的藍光及畫面閃爍，宣稱能減少玩家的眼睛疲勞。跟機設有多角度底座，用家可將顯示器傾斜、旋轉及調校高度，調整出最適合的視角。顯示器內置的喇叭支援DTS Sound功能，即使不連接外置喇叭也能輸出虛擬立體聲效果。值得一提的是Evnia 34M2C8600亦設有MultiView功能，可同時接駁兩個影源，並以左右分割形式同時顯示兩個畫面，同時打機睇片都無問題。●

售價：$12,990

網址：www.evnia.philips/hk-en