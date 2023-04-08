Astell&Kern 2合1輕量耳擴 雙真空管還原靚聲

一般家用擴音機體積偏大，而專為耳機而設的擴音機（簡稱耳擴）雖然輕巧，但亦由於空間較小，質素上的限制亦相對大，如何兩者兼顧？韓國音響品牌Astell&Kern便嘗試中間落墨，新推出的音樂播放器及耳擴2合1機體ACRO CA1000T，重量980克，屬家用和流動兩用機型。

雙旗艦解碼晶片 減功耗噪聲

ACRO CA1000T賣點之一，是搭載兩顆ESS旗艦DAC解碼晶片ES9039MPRO，屬上一代ES9038PRO的升級版，內置MQA render 16x解碼功能，可直接解碼MQA音源，降低DAC的內部功耗、噪聲及失真，令音色更加純淨。為配合全新的解碼晶片，ACRO CA1000T機身內部有不少改動，除了電路要重新設計，也改用大功率的三混合放大器系統，增強音效的空間感之餘，也提供4級輸出功率選擇，最高輸出功率達15Vrms，讓高階耳機解放更多潛能。

新機亦承襲了同廠播放器SP2000T的真空管放大系統，內置雙真空管放大DUAL Vacuum Tube AMP。日本製造的KORG NuTube是專為流動播放器而設計，體積細小功耗低，壽命達3萬小時。兩枚真空管分別處理左右聲道，支援6.3及3.5mm非平衡輸出、2.5及4.4mm平衡輸出，無論用哪款耳機都能聽出膽機的音色。

帶出街盡情聽 可連播11小時

由於ACRO CA1000T可帶出街使用，所以真空管需要更強的保護。廠方為此研發出磁力懸浮裝置，不但保護真空管免受機身搖晃或碰撞而損壞，更可將真空管從機身電路板上完全分離，減少機身搖晃造成的顫噪。廠方亦在屏蔽部件鍍上高純度純銀物料，以分隔數碼及模擬信號，提升音色還原度。

ACRO CA1000T既有電子解碼又有真空管，因此機內除了有「電子放大OP AMP」及「真空管放大Tube AMP」兩種模式外，還設有5種Hybrid AMP模式，將電子解碼及真空管放大混合處理，令聲音既可保留電子解碼的高解析度，同時保留真空管放大部分的自然音色。

在家中使用ACRO CA1000T，想連接家用音響很容易。機身除了設有平衡和非平衡耳機輸出外，也有特別設計電路的mini XLR及RCA模擬輸出；而為了方便帶出戶外使用，機體除了可播放已下載或串流音樂外，也可通過同軸、光纖及4.4mm模擬輸入接駁其他音源播放。

機體設有4.1吋觸控屏幕，內置256GB容量，並可使用最高1TB的microSD記憶卡增加容量，配合10,100mAh特大容量電池，最長可連續使用11小時，帶出街都能夠盡情享受發燒級音樂。●

Astell&Kern ACRO CA1000T規格

數碼模擬晶片：ESS ES9039MPRO×2

真空管：KORG Nutube 6P1×2

屏幕：4.1吋1280×720像素觸控式

容量：256GB、支援microSD（最高1TB）

耳機輸出：6.3mm及3.5mm（非平衡）／4.4mm及2.5mm（平衡）

輸出：XLR、RCA、USB Type-C

輸入：4.4mm、同軸、光纖、USB Type-C

無線連接：Wi-Fi、藍牙5.0

體積：155.8×104.9×45mm

重量：980g

售價：$17,650

查詢：3188 0767（ECT）

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com