日本人氣店登陸太古 小熊浸溫泉 萌爆歎火鍋

在日本被視為「疫」市奇葩、憑可愛立體小熊湯底而爆紅的一人shabu shabu店「北海道めんこい鍋 くまちゃん温泉」，繼北海道本店和澀谷宮益坂店後，今趟進軍海外，早前在太古城的Carnival開設小熊溫泉火鍋店，名為「北海道めんこい鍋 くまちゃん温泉 香港の湯へ」。裝潢以木系為主，約有30個座位，店內繪有小熊浸泡溫泉的壁畫，門前則放有一隻巨型熊公仔，吸引不少人前來打卡，非常受歡迎！

香港店獨家 季節限定麻辣湯

有別一般shabu shabu，店家將賣點放在湯底，將食物纖維、骨膠原、湯底等材料混合後，加進模具中冷凍定形，製成立體熊仔。店名「めんこい」，讀音menkoi，在北海道方言中有「可愛」的意思，可說是打正旗號「賣萌」。更過癮的是，小熊頭上還放有一塊白蘿蔔薄片，像極日本人頂着毛巾浸溫泉的樣子，令人不禁大呼kawaii，舉起手機瘋狂打卡，沉浸在小熊的可愛魅力之中。

香港店現有6款恆常湯底，包括鰹魚、豆乳、擔擔麵、壽喜燒、膠原蛋白濃雞湯及韓國辣泡菜；另有1款季節限定湯底，現時供應香港店自創的四川麻辣湯。所有湯底材料及模具皆從日本直送，在香港店每日製作，保證新鮮，並因應本地人口味而微調；例如豆乳湯底，日本店本身較清淡，但香港人愛較濃味，於是改良出豆香較濃郁的版本。季節限定湯底則由香港店自行研發，現時的四川麻辣湯底散發陣陣麻辣香，大受年輕人歡迎，採訪期間，現場大約有三分之一客人點選它，足見人氣。

日本A4和牛西冷套餐近$400

香港店主打1人分量的小熊溫泉火鍋套餐，每份可選1款小熊湯底和1款主材料，附有野菜盛合、芝麻醬或柚子醬油，還有飯或烏冬。最貴套餐是日本A4和牛西冷，售價近400元；最相宜是特選雞腿肉，每份100多元。另外亦提供大堆頭的盛合選擇，如特選雜錦盛合，有日本A4和牛腿肉、火之本豚肉眼、特選雞腿肉及雜錦丸類；經典雜錦盛合的內容差不多，只是牛肉改為美國牛頸背。記者試吃，上桌時小熊泡在鍋中，內有小量湯底，開爐後，以大火煮融小熊，當小熊融剩不足三分之一，湯滾後可煠材料，當小熊完全融化，可按需要調至細火，邊滾邊煠。

主材料方面，記者推介特選雜錦盛合，當中的A4和牛腿肉香嫩。另一推介是西冷，可是只得2片，食肉獸絕對不夠喉，可追加各項單點肉類、海鮮、丸類、蔬菜等。湯底濃郁，有膠質和黏口，豆乳湯底和膠原蛋白濃雞湯特別受女士們歡迎。美中不足的是，香港店暫未像日本店提供網購小熊湯底服務，期待日後增設。

聯乘人氣店 首推tiramisu抹茶芭菲

除了火鍋外，香港店也提供小食、飲品和甜品，但款式跟日本店完全不同。香港店共有7款小食，其中日本海膽流心忌廉餅和唐揚炸雞軟骨較具特色，忌廉餅香滑酥脆，惟海膽味較薄弱；炸雞軟骨有雞膝和雞胸兩種，前者有嚼勁，後者爽脆，一次過享受兩種口感。

甜品方面，有5款法式吐司和8款芭菲選擇，由香港店與本地人氣咖啡店L.D.K. by Ufufu Café合作設計，每款均附有不同顏色及口味的小熊忌廉或啫喱，在日本也吃不到！記者試吃，整體質素不俗，以焦糖香蕉吐司為例，外脆內軟的吐司上有雪糕和小熊造型的栗子味忌廉，頗為飽肚。芭菲造型可愛，tiramisu蛋糕抹茶由小熊造型的抹茶啫喱、抹茶雪糕、紅豆等製成。飲品有多款抹茶和沙冰飲品，想打卡的話，可選熊仔造型樽盛載的蘋果汁或橙汁，但不設熱飲。

由於小熊太可愛，加上位於家庭客居多的太古城，周末常爆滿，可提前自行落舖訂位或直接排隊等位，晚市宜傍晚5時多來排隊，或選平日下午非繁忙時段用餐。●

北海道めんこい鍋 くまちゃん温泉 香港の湯へ（小熊溫泉火鍋）

地址：太古城中心2樓255號舖Carnival內

詳情：IG@carnival.cityplaza

文：陳麗斯

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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