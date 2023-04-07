藝文青：從青春到獨立

生活糜爛，不也是能揮霍青春的浪漫嗎？但成長總是要接受現實。《烈火青春》的現實，編導譚家明以「日本赤軍」作為象徵，赤軍是日本左翼學生運動陷入低潮後出現的武裝恐怖組織，現實中其領袖重信房子剛於去年刑滿出獄。多少人迷失於改造社會的熱情中？為「信念」奉獻生命，從一個角度看是浪漫，從另一個角度看是年輕人失去那純真的自我。據作家馮睎乾在臉書專頁所講，他訪問了譚家明，說原本的結局4名主角應是在遠行的船上被追殺，那避世理想還是被政治現實壓垮。

看《烈火青春》的時候是深夜，剛好翌日就看《獨立時代》，兩齣都是香港國際電影節重頭戲。《烈火青春》是1982年的作品，以當代香港為背景。楊德昌編導的《獨立時代》，在1994年上映，是以1990年代的台北為背景，那是台灣急速現代化的時期，而劇中角色面對機會處處的台北，都顯得非常迷惘，想要融入主流，卻又感到寂寞。

《獨立時代》故事中有3個主角，琪琪是人見人愛的女孩，小明是安分守己的公務員，Molly是她老公投資的廣告文化公司主理人。《烈火青春》的美好，在於電影完結在年輕人的青春時刻，戲中張國榮與夏文汐其實都是富家子女，沒有受社會殘酷的洗禮就死了，但琪琪、小明和Molly卻要在現實中苦苦掙扎，琪琪的人見人愛源於她的虛偽，她希望討好所有的人，但也欺騙了自己；小明逼自己做一份穩定的工作，要掙錢，要計劃將來，他卻無意之中害一個同事失去工作，非常內疚；Molly不愛她的老公，但想自己接受這一段婚姻，以及那份不喜歡的工作。

面對迷惘 擁抱脆弱 成就獨立

在那個似乎更自由、開放的社會，人要面對自己的欲望，為他們在社會的身分與成就負責，所以從青春中獨立，也是痛苦的，因為人要反覆檢視自己的行動與感受。《獨立時代》有一作家角色，說自己的人生分為浪漫時代、悲劇時代，以及面前未命名的時代，觀眾自然知道這是點題的對白，他將面對自己的獨立時代，一次又一次面對迷惘，擁抱脆弱，才能成就完整獨立的自我。●

文：劉螢

[文化力場]