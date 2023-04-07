電影記錄璇宮創辦人歐德禮 皇都保育故事 尚未完場

香港講保育，甚多血淚史，然而皇都戲院一役卻振奮人心。除飛拱形頂的獨特外貌，慢慢發掘下去，皇都見證着1970、80年代香港電影業蓬勃，前身璇宮戲院亦瞥見1950年代流行文化的歷史底蘊。民間爭取下，皇都起初只獲評三級歷史建築，隨即惹來反彈，終於2017年獲評一級歷史建築。爾後，2020年更由私人發展商宣布復修皇都戲院，預計2026年重開。

從璇宮到皇都 人的故事是活化關鍵

皇都命運看似塵埃落定，保育運動似乎曲終人散，參與皇都保育運動的徐岱靈和祁凱達卻認為尚未完場。他們覺得保育是要讓大衆找到與皇都的連結，人的故事恰恰是「活化」舊建築的關鍵。從璇宮到皇都，多少風流人物，最終選定拍攝璇宮戲院創辦人、娛樂大亨歐德禮的故事，全因其傳奇一生。其實不少人曾用文字記載過歐德禮，他們則認為電影形式可更普及，電影《尚未完場》亦於香港電影節正式上映。

「找資料不是太難，肯找就找到。最難是找了這麼多資料回來，現在要80分鐘說故事給大家聽，那一刻我就不知所措。」祁凱達是拍片初哥，一來便要挑戰長片。搭檔徐岱靈雖然研究上不及他熟悉，但港台前編導的經驗在拍攝上大派用場，一凹一凸炮製《尚未完場》。

「圍繞（觀衆）最想知道的5個主題大概先寫10分鐘，就是這樣開始。」縱使不按時序講解歐德禮的一生，但5個主題述說下來，卻如一篇精密的論文——認知歐德禮對香港有多重要、團隊蒐集資料的過程切入，並且特別聚焦二戰時的歐德禮和歐德禮晚年在利舞臺工作，以及後人回港追溯歐德禮足迹等。

猶太人歐德禮在埃及出生，後隨父母移居上海，十多歲便離家出走到長崎跳踢躂舞為生，之後輾轉到了美國，甚至代表美國到法國參與一戰。爾後才到香港發展，之後基本上留在香港，亦有參與香港保衛戰；1950年代，人到中年，才毅然拉開娛樂事業的序幕。

戰後文藝拓荒 引入世界頂尖表演

歐德禮可謂充當了香港的文藝拓荒者角色，1952年主導興建璇宮戲院，較香港大會堂足足早10年，並早已邀來不少國際藝術家訪港，滋潤香港文化土壤。譬如1953年11月曾請來著名小提琴手Issac Stern來港表演。漸漸璇宮已不夠容納各路好手，口琴家Larry Adler就在皇仁書院禮堂表演。但Adler表演中途卻停了下來，調侃說要寫一首口琴和電車的合奏曲，因其樂聲往往被街邊電車聲蓋過，可見香港戰後缺乏文化建設。

除了引入世界頂尖的表演，歐德禮還提攜不少後輩，譬如歌手潘迪華和已故女高音費明儀，讓她們初踏台板。雖然璇宮日頭播電影，幫補夜間的文藝節目，歐德禮終究荷包乾涸，數年後更要出售璇宮戲院。但是他在1960年代仍然活躍於藝文界，1970年代更在利舞臺轉型引入歐美流行音樂，盡最後一口氣貢獻文化藝術。祁凱達後來從歐德禮在美國的孫女得知，其實他晚年並不如意，因光芒被華星、TVB、嘉禾等在1960、1970年代新興的娛樂公司遮蓋。

但是祁凱達認為歐德禮未至於完全被人遺忘，但「真的很偏門」。而音樂歷史學者周光蓁一本講述香港1930至1950年代的音樂歷史書，其中章節就以歐德禮為題。徐岱靈問起歌手黃耀明是否認識歐德禮，他便朗朗上口背出「歐德禮榮譽呈獻」——童年時在電視常常聽到的一句話，徐岱靈說：「有些事你不說，它就會消失。」

設法訪問後人 追蹤舊日足迹

她續解釋：「因為他（歐德禮）已經沒有任何事在香港發生，他的後人也不在香港，就算你想追蹤他，你也不知道怎樣追蹤。」她比較歐德禮和香港另一娛樂大亨邵逸夫，邵生前在每年TVB台慶都會跟觀衆見面，而且不少建築物以他命名，名字依然縈繞在這個時代。祁凱達要用上不同方法才聯絡到歐德禮後人，如親身遠赴新加坡，訪問歐德禮孫兒Kudin Odell；還邀請歐德禮媳婦Molly Odell和家族成員，從美國來到香港，追蹤歐德禮昔日足迹，包括回到舊宅Alberose，與當時住戶——歌手張敬軒一聚。

徐岱靈指着好搭檔祁凱達打趣道，他比所有歐德禮的後人都要熟悉歐德禮，「真的很搞笑，很多東西只有他才知道，歐德禮的家人全部都不知道。正正我們就要打破這種與我無關的想像，好像這件事跟你有關，所以很conscious要找這個關聯」。

因為篇幅有限，祁凱達也提到，其實片中並未包括歐德禮被負面批評的事件，最壞描述也不過老是叼着雪茄。當時港英政府花了20萬港元聘請歐德禮負責倫敦愛樂樂團在大會堂的開幕表演，其時一個專辦音樂節目的組織香港音樂協會（Hong Kong Music Society），便質疑歐德禮獨吞利潤，又質疑公帑是否用得得宜，於是在《南華早報》登報刊出一堆問題。

歐德禮隨即反擊，雖未逐點反駁，但提出香港需要一座音樂學校，他可以出1萬元投資，但前提是另外有19個人也願意出資，總共20萬元就可以建一間音樂學校。「有人挑釁他，他就大番人轉頭。事情最後沒有發生，因為沒有19個人投1萬出來。他有他的豪氣，他有他的魅力。」

歐德禮固然推動香港1950、1960年代的文藝發展，但徐岱靈認為就算知道他有多特別也沒用，大衆仍然不認識他，扯不上關係；只有與歐德禮共鳴，才可以令到更多人認識，所以他們都强調歐德禮在當代的意義和關聯。「為什麼我們這麼强調要套戲易入口一點，或者大家都有個意義來看，其實也呼應了整個皇都保育運動的做法或者特色，以前皇都保育運動的特點就是『入屋』。」皇都保育運動不止專業人士參與，大衆參與更「將它在社區的中心位置說出來」，令到文化地標也成社區地標。

香港與文化初遇的「初戀精神」

「我想歷史……從來都是很老套的一句，我不想停留在『歷史很有趣』的那種level。其實本身沒有想到他（歐德禮）跟現代的關係是什麼，最初給予這個關係是Dr Ng（吳俊雄）的訪問。」徐岱靈解釋，她想起流行文化學者吳俊雄在訪問中認為歐德禮代表着1950年代的香港與文化初相遇的「初戀精神」，「就是那個時代多封閉都好，總有些人會令你遇上火花，這些就是我覺得是貫穿歷史」。

記者問到，其實歐德禮推動文藝事業的角色是否有點像現在的電影大亨古天樂？徐岱靈和祁凱達想了一想，還是覺得不似，但背後精神如出一轍——不計工本推動欣賞的藝術，即使旁人勸阻，仍然一往無前。他們訪問吳俊雄時，也讓他比較歐德禮和香港其他娛樂大亨——鄒文懷和邵逸夫，他就覺得去到鄒文懷和邵逸夫後來這一代，其實娛樂產業已經漸漸形成系統，亦多了不少資源。其實歐德禮作為前人，可謂功成身退。

《尚未完場》剛於周日在香港大會堂首度公映。歐德禮與大會堂甚有淵源，大會堂1962年開幕時，由於政府官員不熟悉文化藝術行政，曾聘請歐德禮負責倫敦愛樂樂團的開幕表演。映後談時，一名歐裔臉孔的觀衆用廣東話發言答謝兩名導演；祁凱達認得他是聶安達（Anders Nelsson），「他是資深音樂人，1960年代夾band，樂隊叫The Kontinentals」，1960年代的音樂人自然與歐德禮脫不了關係。除認識歐德禮的人，當日亦有生活在北角的觀衆感覺重新發掘自己的社區，可說是讓皇都保育接續點燈。●

《尚未完場》

預告片：bit.ly/40vyeyi

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：王翠麗

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