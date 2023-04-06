beauty news：太空黑鑽療程 美肌護理

【明報專訊】香港文華東方酒店的Spa一向有口碑，趁着慶祝酒店開業60周年，特別引入英國專利科研護膚品牌111SKIN多款奢華美肌護理療程。品牌向來宣傳不多，但憑着用家的Word By Mouth，有不少粉絲甘心追隨，憑的就是創辦人外科整形醫生Yannis Alexandrides多年來研發的一系列抗衰老產品。
今次酒店的水療中心與品牌帶來了極度奢華的「豪華太空黑鑽面部緊緻療程」，全面使用品牌的密集滋養系列，結合治療師的特色按摩手法及魔杖按摩，沿着面部的自然輪廓塑形按摩，達至煥活肌膚、緊致提拉的效果，令肌膚緊致效果更為明顯，90分鐘療程過後，肌膚回復彈性，更顯光澤。
除了面部護理，亦有提供90分鐘的「奢華太空黑鑽塑形護理」，療程針對全身肌膚，同樣使用密集滋養系列的產品，透過特色按摩手法使皮膚更光滑，塑造動人體態。
■豪華太空黑鑽面部緊緻療程
時間：90分鐘
平日價錢$3100；
周末價錢$3300（另加一）
■奢華太空黑鑽塑形護理
時間：90分鐘
平日價錢$2100；
周末價錢$2300（另加一）
查詢：2522 0111（香港文華水療中心）
文：Noelle Chan
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