beauty news：太空黑鑽療程 美肌護理

今次酒店的水療中心與品牌帶來了極度奢華的「豪華太空黑鑽面部緊緻療程」，全面使用品牌的密集滋養系列，結合治療師的特色按摩手法及魔杖按摩，沿着面部的自然輪廓塑形按摩，達至煥活肌膚、緊致提拉的效果，令肌膚緊致效果更為明顯，90分鐘療程過後，肌膚回復彈性，更顯光澤。

除了面部護理，亦有提供90分鐘的「奢華太空黑鑽塑形護理」，療程針對全身肌膚，同樣使用密集滋養系列的產品，透過特色按摩手法使皮膚更光滑，塑造動人體態。

■豪華太空黑鑽面部緊緻療程

時間：90分鐘

平日價錢$3100；

周末價錢$3300（另加一）

■奢華太空黑鑽塑形護理

時間：90分鐘

平日價錢$2100；

周末價錢$2300（另加一）

查詢：2522 0111（香港文華水療中心）

文：Noelle Chan