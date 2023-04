beauty：塑造豐滿唇妝秘訣 啡色唇線興起 撞色潮流

唇膏顏色可說是唇妝的重要元素,而粉紅、鮮紅和啡色,都是3種甚受歡迎的唇妝色系。粉紅能展現出女性的柔美氣質,亦予人甜美可愛的感覺;鮮紅是非常經典的選擇,可以讓唇部看起來更加鮮明,塑造美艷形象;啡色則是近年非常流行的顏色之一,看起來自然又不失時尚氣息。

唇部邊緣加遮瑕膏 妝容更自然

很多女性都喜歡粉紅唇妝(圖1),不過有時候塗上粉紅色唇膏時,卻因為本身的唇色暗沉,導致唇色不均。原來只需要一個小技巧,便可以改善問題,就是在口唇邊加遮瑕膏。Chris表示:「化唇妝加遮瑕膏是一個非常實用的技巧,可以讓唇妝看起來更自然和均勻,對於唇色不均勻或深唇色的女性來說尤其有用。」上唇妝時,首先可用唇刷或唇線筆將粉紅色唇膏塗在唇部中央,然後輕輕塗抹開來。接着在唇部邊緣處位置輕輕塗上遮瑕膏,但注意不要塗得太多,以免影響唇妝的整體效果。最後用唇刷或唇線筆輕輕塗抹唇部邊緣處的遮瑕膏,使其與唇部自然融合。

市面上的粉紅色唇膏由淺到深,色調多變又吸引,似乎每一種都讓女性無法抗拒。不過Chris指出,應該根據個人的膚色挑選合適色調的粉紅色唇膏。「如果膚色偏黃,可以選擇帶有橙色調的粉紅色唇膏,令膚色看起來更加明亮;若膚色偏白,則可以選擇淡粉色系的唇膏,提升面部氣色。」

塗lip gloss讓唇部反射光線

要塑造一個豐滿的鮮紅色唇妝(圖2)亦有不少技巧。Chris教路:「首先可以使用唇線筆勾勒出唇形,令唇部看起來更加豐滿。應該選擇與唇膏顏色相近的唇線筆,輕輕勾勒唇線,但注意不要畫得『太實』,以免讓唇部看起來生硬。」接着再使用明亮的紅色唇膏填滿唇部,他建議使用唇刷均勻塗抹唇膏,這樣可以讓唇妝更加持久,也可以避免唇膏暈染或脫落。從時裝照片中,我們經常可見模特兒化上具光澤感又豐滿的鮮紅唇妝,看起來相當性感,究竟如何不需要電腦後期「加工」而做出這樣的妝效?Chris表示:「在唇部中央輕輕塗上一些lip gloss,便可以讓唇部反射光線,讓唇妝看起來更加豐滿。」若希望唇部看起來更加豐滿,亦可以嘗試混合兩種不同色調的唇膏,選擇一種比較深的鮮紅色唇膏和一種比較亮的鮮紅色唇膏,混合在一起塗在唇部上,從而讓唇部看起來更加豐滿和立體。

流行啡色唇線 選擇相襯唇膏顏色

近年興起唇線撞色潮流,當中尤其流行啡色唇線(圖3)。與傳統的紅色、深紅唇線不同,啡色唇線看起來更接近自然唇色,能夠融合唇部膚色,不會讓唇部看起來死板和不自然。此外,啡色唇線還能夠很好地修飾唇部,讓唇部輪廓更加清晰,線條更加流暢。畫啡色唇線時,Chris建議可以選擇與啡色唇線相襯的唇膏顏色,例如以淺啡色唇線搭配淺粉色唇膏;深啡色唇線搭配深紅色唇膏等,這樣可以讓唇妝更加和諧,看起來自然不突兀。

■Chris Lam

入行超過20年的資深化妝師,曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作,亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio,培育化妝人才。

文:劉詩言

模特兒:Sabrina B(Primo Management)

化妝及髮型:Chris Lam

編輯:陳淑安

