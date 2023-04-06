showcase：重拾樂天自在生活 繽紛色彩圖案尋幸福治癒

根據美國學術期刊《社會心理學與人格科學》（Journal of Social Psychological and Personality Science）2013年發表的研究發現，穿著鮮艷顏色的衣服會提升自尊和自信，有助改善情緒和士氣。研究固然可作參考，大家也可以回想一下，自己選擇穿上繽紛色彩和圖案衣飾時的心情？穿後又有什麼效果？是不是令自己感到一整天的輕鬆愉快？

與紐約藝術家合作 抽象圖案富動感

以繽紛色彩和圖案見稱的Marimekko，由家品到衣飾總予人一種幸福而治癒的北歐生活感覺。延續品牌的年度主題Joyful Futurism，其2023春夏系列從新未來主義Neo-Futurism尋找靈感。新未來主義是20世紀末至21世紀初的藝術、設計以及建築風格，代表對更美好未來的理想概念。Marimekko把烏托邦的異想創意與現代建築圖紋融入設計中，系列剪裁是一貫自由自在的鬆身廓形，圖案則有膾炙人口的Unikko罌粟花、模仿陽光照射於海面的Joonas、天真爛漫的小花花Demeter、略帶迷幻復古風格的Kevättalkoot和Pulloposti等。繼上季與法國藝術家Virginie Hucher的合作，Marimekko今季與紐約藝術家Landon Metz合作推聯乘系列。Landon Metz的作品以極簡的形態表達極富動感的抽象圖案，系列圖案有別於品牌一向以同一款圖紋組合成一片大幅的處理，而是以一至兩個邊緣略帶深淺的巨型圖紋，印製在未經漂白的有機棉布上。6件衣飾包括鬆身上衣、半截裙、及膝和及踝的A-line連身裙，配飾則有Karla手袋和真絲絲巾。

editor's pick：天然植物染料 多一份自然美

時尚品牌紛紛追趕可持續時尚這大趨勢，來自芬蘭的Marimekko當然不甘後人。品牌持續試驗天然染料，當中的植物染（botanical dye）（圖1）採取了芬蘭藍染及垂柳染色，透過天然植物染料，經過提取、上色等程序將織物染色。有別於大量生產的化學染布，植物染布的技術使織物多了一份自然美。另外，品牌另一個推動中性和環保的Kioski系列（圖2），亦有多款衣飾選用獲認可的100%有機棉，從種棉到成衣，全程均能減少污染。

查詢：Marimekko 2203 4218 （銅鑼灣店）

文：溫兆明

模特兒：Diana N.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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