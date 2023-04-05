運動服飾：來一場leggings革命

被指摘穿得太赤裸太緊身

日前運動品牌Lululemon披露2022第四季度業績報告以及全年財報，全年銷售額錄得30%的增長至81.1億美元（約636億港元），新開了81家直營店。Lululemon以緊身瑜伽褲，即leggings著稱，其一路向上的增長，足見女性在消費上充滿力量，但力量不等於話語權，和被真實地看見，穿leggings的女子更多時是「被偏見」。

女性穿leggings易有種「羞恥」感，那男性呢？這情况似乎更嚴重，別說路上，若在健身室或瑜伽課室裏，沒有於leggings外多穿一條短褲的男性一樣會招來異樣眼光。然而最初西方世界可以穿緊身褲的只有男性，女性可以穿上長褲也只是這百來年的故事，只是時移世易，只要緊身衣服，男女皆不被接受。其實這些過時的刻板成見，不論男女亦不應面對。

近幾年不時有男性上傳穿leggings工作、上課的照片到社交平台支援那些被責備穿leggings的女性，若你是男生，不妨也可試試穿上leggings上街去，可以體驗他人的偏見目光，從而更了解女性處境，而愈來愈多人的參與，亦能夠令穿leggings外出變得平常。●

文：Chor