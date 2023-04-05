關注女性視角 改變不平等規則 鞋的旅程 踏出更美好世界

Nike集團總裁兼首席執行官John Donahoe在報告裏點明願景，「運動改變了我們對自我的認知，也改變了我們看待世界的方式」。品牌以此精神來指引如何經營各種關係，包括與內部員工、供應鏈的關係，與顧客、社會及地球環境的關係。這份報告正是以People、Play與Planet三個範疇來回答以上的問題。

People：只要有身體，人皆平等

多年前Nike創辦人Bill Bowerman說：「只要你有身體，你就是運動員。」（If you have a body, you are an athlete.）說明了不分階層與性別，平等和包容的核心價值。為女性創造平等、友好企業環境和支援亦成為品牌多年來的焦點。西蒙・波娃早在1949年就指出「人等於男人」，社會以男性為基準去定義世界如何運作。來到今日，充滿影響力的企業一起改變這局面，只要有身體就同樣平等。

2022年，Nike全球員工中，女性員工佔比達51%，而領導層女性達到44.1%，比對上一年提升1.1%。過去兩年間，品牌更投入約7.77億美元（約60億港元）支持多元化供應商，其中包括眾多女性領導的企業，以此促進社會進步，為不同性別人士提供友好、平等的職業環境與支援。品牌為女性締造友善的工作環境，讓不被看見的女性被看見，讓她們重新歸於「人」的類別下。社會上由公共交通、工作場所到休閒場地，也有各種關於性別的隱形歧視。有足夠女性代表的企業，不只以男性需求為默認選項，而能看見每種身體的不同，能在營運各環節所需的數據收集與分析時，加進缺失了的女性視角。

Play:遊玩空間與世界規則

《影響力報告》中的Play正是以此女性視角，改善女孩運動、玩樂的機會，同時亦是改變不平等遊戲規則。Nike發現 9 至 14 歲的女孩退出運動的比例是同齡男孩的兩倍，這是因為女孩被男孩更弱嗎？2019年Caroline Criado Perez的《看不見的女性》（Invisible Women）推出後迅速翻譯種多種語言，此書列舉多種數據去說明世界的傾斜，揭露無處 不在的隱形歧視，比如女性在車禍中受重傷的風險比男性高47%，主因非駕車技術，而是多數汽車根據男性身材設計。女孩在運動也面臨更多阻礙，1990年代的維也納，10歲以上的女孩到公園運動的比例急跌，當局發現，只設計一個開闊的場地，會迫使女孩需要跟男孩競爭場地，只要把場地分割成小區域，女生比例就提高了。

Nike亦調查出女生運動面臨多種阻礙，包括害怕被評價的心理、缺乏榜樣的引領等。2022年，品牌投入1.49億美元（約11.7億港元）支持社區發展，進一步提高女孩參與運動的機會，尤其支援女孩和教練的運動訓練計劃和資源，在與合作伙伴共同努力下，全球超過375,000個女孩獲得了更好的運動機會，17,000多個教練得到有效資源支持，為不同性別的孩子創造更包容的運動體驗。

Planet:在同一運動場上築夢

每個身體皆可平等地運動，前提是愛護好地球這個共同運動場。將可循環理念融入到生產經營的各個環節是企業良心與趨勢，一步步實現「零碳排、零廢棄」的目標。品牌推出創新環保材料平台Nike Forward，通過使用環保型材料，去年Nike減少了超過18.2萬噸碳排放，減量比上一財年提高48%。

Nike自產品設計之初就考慮終端回收利用的效率，當中「Reuse-A-Shoe舊鞋新生」計劃回收舊鞋轉化成顆粒原料Nike Grind，再運用到運動場、服飾、球鞋生產等不同層面。比如修建了22個Nike Grind球場，包括2個位於香港葵涌石籬邨和觀塘以Nike Grind鋪設的多用途運動場，幫助及鼓勵更多兒童及社區居民將運動變為日常習慣，其中石籬Grind主場獨特的尺寸和適合兒童的籃球框，更打造了適合兒童的遊戲體驗，改變遊戲規則來容許更多有不同差異的身體發展夢想。●

文：Chor

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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