其他車款：SUV型家庭車 實用首選

流麗設計 萬事得CX-5

萬事得（Mazda）CX-5被不少車迷認為是設計最精緻的日本廠牌SUV，車身外與車廂內都有容易令人留下印象的設計細節，駕乘帶有高級感，車廂空間也算寬敞。需要考慮的是目前發售的第2代款式已面世一段日子，即使小改款後，帶來的新鮮感或仍不及對手。

車價：$255,990起

查詢：3768 4888

多地熱賣 日產Qashqai

日產（Nissan）聲稱於2006年面世的初代Qashqai帶起了「混合式SUV」風潮，事實上此車系到目前為止的全球累積銷量已超過300萬部，稱得上是該廠近年最熱賣車款。去年抵港的第3代Qashqai，配置細容積1332c.c.渦輪增壓引擎及輕混能系統，仍能輸出158ps最大馬力，加上設備頗齊全，吸引不少用家。

車價：$298,800起

查詢：2262 1088

歐式操控 福士T-Roc

除了日本廠牌，歐洲車廠亦有在香港供應車價「30萬元下」水平的家用SUV，當中新鮮感最強的肯定是開售不久的福士（Volkswagen）T-Roc，此型號配置1498c.c.渦輪增壓引擎及7前速雙離合器波箱，駕駛時帶有歐洲車一貫的紮實與動態感，很適合喜歡偶爾開快一點的車主。要挑剔的是，車廂的高級感或可再講究一點。

車價：$279,800起

查詢：3698 9888

文：莊達民