Quicknote：歎一杯超現實名畫

例如達利一系列以燃燒中的長頸鹿為主題的畫作，酒吧以此為靈感，創作出雞尾酒Flaming Giraffe（$128），巧妙地用上熱情果及冧酒作為「長頸鹿」的顏色主調，象徵長頸鹿修長的身軀，美艷的烈火於賓客眼前起舞，猶如畫中主角走上吧枱。另一款甜品火焰焦糖燉蛋配新鮮士多啤梨及脆糖小圓頂（$128），即席燃點脆糖小圓頂，輕輕一敲再品嘗焦糖燉蛋，儀式感滿滿，集合視覺及味覺的火熱享受。●

Dada Bar + Lounge

供應日期：即日起逢周二至六

供應時間：下午4:00至凌晨12:00

套餐價錢：$238（包「潛意識的奧秘」雞尾酒1杯及小食1份）

地址：尖沙嘴金巴利道39號帝樂文娜公館2樓

查詢：3763 8778

註：所有價錢另加一

整理：陳詠詩

[Food & Beverage]