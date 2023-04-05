美酒佳餚之旅 澳門盛宴 嘗星級滋味

介紹米芝蓮星級及得獎食府

澳門銀河綜合度假城推出「澳門味道 匠心傳奇」系列，以支持澳門特區政府推動「旅遊＋美食」跨界融合，展現多元化旅遊元素。很開心出席了其美酒佳餚盛宴，試了8間米芝蓮星級及得獎食府的精彩美食配美酒，與背後匠心團隊會面，包括星際酒店行政中餐總廚兼風味居主廚陳植強、8½ Otte e Mezzo BOMBANA行政總廚Riccardo La Perna、澳門麗思卡爾頓酒店麗軒中餐行政總廚何漢昇、山里行政總廚武田守弘、北膳樓主廚范軍、庭園意大利餐廳主廚Luca Signoretti 、CHA BEI甜品師楊帆、麥卡倫威士忌吧首席調酒師Shobit Shetty，澳門銀河首席侍酒師韓友光、評茶師余梓謙、茶藝師楊彩婷。

當晚試了8道菜式配以4款美酒，首席侍酒師韓友光分享是晚葡萄酒全是有機及生物動力葡萄酒。第一道菜是「山里」日本餐廳的北海道栗蟹、海膽、長野富士蘋果、醋啫喱，配Sato Riesling Central Otago New Zealand 2016年白酒。我十分欣賞這個配搭，菜式本身相當清新及充滿海鮮鮮味，加上新西蘭Riesling白酒，充滿花香、果香、礦物及蜜糖香氣，令海洋鮮味再提升，酒的酸度十分醒胃，令胃口大開。下一道菜式是一星米芝蓮餐廳8½ Otte e Mezzo BOMBANA的橄欖油煮藍龍蝦，配Marco de Bartoli Pietranera Sicily Italy 2021年白酒。法國藍龍蝦加上魚子醬相當鮮味，配上意大利西西里島黑火山土釀栽種的白酒，充滿柑橘、檸檬及礦物味道，為菜式錦上添花，帶出更多礦物味。值得一提是這款白酒的葡萄是Zibibbo，本身出名釀造甜酒，酒莊卻選擇釀成白酒，甚為特別。

另一道配酒菜是兩星米芝蓮湘川菜「風味居」的蒸東星球、玉液、酸菜配Maximin Grünhaus Spätburgunder, Mosel, Germany 2016年紅酒。帶微辣的東星球嫩滑彈牙，配上德國Pinot Noir紅酒，帶紫花、紅莓、黑莓及甜香料等味道，提升更多紅果香氣。最後的配酒是Chateau Ferriere Margaux France 2016年紅酒，帶紅布冧、黑莓、橡木、甘草及香料等味道，配以兩道菜式，包括「北膳樓」的五穀燴柴把鹿筋遼參及「庭園意大利餐廳」的意大利葫蘆花釀牛犢肉。前者以高湯燴五穀襯鹿筋遼參相當特別，後者將牛犢肉放於花朵中十分驚喜。我覺得這法國波爾多紅酒與後者更相襯，令紅酒帶出更多黑果香及乾香草味道。其他菜式還包括一星米芝蓮中菜「麗軒」的原個椰皇燉花膠、海麻雀，清甜滋潤，花膠煙靭充滿膠質；「巧麵館」的濃湯手工海藻麵、大連鮑魚、對蝦，清淡而鮮甜；以及CHA BEI的甜品香芒、熱情果帕夫洛娃、香茅芭菲、香草軟奶酪。8道菜各具特色，葡萄酒配搭亦見心思，下次來澳門再慢慢品嘗。

The Macallan Bar 威士忌迷打卡聖地

如果你是威士忌愛好者，可能之前已經來過，但3年無去也可能想舊地重遊，到亞洲首間及唯一以The Macallan命名的The Macallan Bar打卡。室內設計充滿英倫風格，在這裏喝威士忌，猶如在蘇格蘭或英國的酒吧一樣。這裏有逾400款來自世界各地的威士忌選擇，而The Macallan的選擇亦相當多，你更加可以在酒吧近距離觀賞品牌多款罕有威士忌，在玻璃酒櫃供客人欣賞。今次我想試點艾雷島威士忌，所以沒有點The Macallan，看了酒單一會之後，揀了Smokehead Extra Black 18年，是一款限量版艾雷島威士忌，限量6000瓶，來自不開名的威士忌酒廠，相當神秘。威士忌充滿煙熏香氣，帶「醫院味」（即艾雷島特色的泥煤香氣）、烤烘、炭燒、大麥、橡木、蜜糖、柑橘、香料、海鹽及海帶等味道，餘韻悠長，配法國Gillardeau生蠔作小吃。生蠔配威士忌一向是蘇格蘭人的傳統配搭，加幾滴威士忌在生蠔上，一口吃下去，帶出更多海洋的鮮味及奶油香，威士忌亦滲出更多乾果香。

漫遊氹仔舊城區 試特色印度酒吧

由於今次住在澳門大倉酒店，去氹仔舊城區漫遊十分方便。重遊發現這小區版圖漸漸變大，多了些小巷變身為店舖，每間小屋帶不同色彩，打卡一流。今次想懷舊一下，選了老字號的澳門葡國菜「海灣餐廳」，品嘗招牌菜式馬介休球、西洋炒蜆、葡式焗鴨飯等。餐廳酒單相當豐富，葡萄牙葡萄酒選擇亦多。因為主題是吃懷舊菜，我選了一瓶由細到大跟家人過澳門都會喝的粉紅葡萄酒Mateus Rose（上幾代有個懷舊花名叫「碼頭老鼠」） ，帶微氣泡，屬半乾類型，充滿橙花、士多啤梨、紅莓、柑橘等味道，可輕鬆配搭海鮮及肉類食物。

之後再試了一間印度餐廳及酒吧Goa Nights，獨立一座3層小屋，帶印度風味又很樸實的室內設計。這餐廳酒吧獲獎無數，包括「亞洲50大酒吧」2021年入圍排名100位。在香港未有印度色彩酒吧，來到澳門當然試一試，最高一層有個開陽小露台，感覺寫意，還可以叫印度小吃配雞尾酒。我試了數款雞尾酒，Happy Street雞尾酒頗特色，顏色帶紅，味道充滿氈酒、椰青、熱情果及紅菜頭，十分醒胃。這雞尾酒以澳門昔日特色紅燈區，即有百年歷史又稱「Happy里」的福隆新街為靈感，相當有趣。如果你準備去澳門旅行，記得安排美食美酒之旅，希望這些分享可給你靈感！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書及清酒證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[Food & Beverage]