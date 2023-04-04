自在講媽：療癒的笑聲

反思兒童節意義

日落西山仍留在社區中心的小朋友，家境未必清貧但父母都是典型「手停口停」，為餬口而疲於奔命。他們沒能力為孩子安排多元化的活動，每天下班去社區中心接了孩子，回家已經8點，吃完晚飯洗澡睡覺，體力透支地又過了一天。

於這班課託小學生而言，最想輕鬆一下，社工學生舉辦的遊戲通常都很吸引！無論是玩樂高積木、玩桌遊、玩藝術，又或者只是陪他們跑跑跳跳、互相追逐，只要用心陪伴，真誠地希望孩子可以放空，他們都會投入參與。

香港的兒童節在4月，比較冷門，網上簡單搜尋便會知道，兒童節是為了重申保障兒童生存權、健康，接受教育，反對虐待兒童，改善兒童生活為目標而設立的節日。孩子應該得到成年人的保護，設法讓他們安全探索世界，發展自我。不過，個人認為在香港小朋友壓力非比尋常，記得我小學階段常以大自然為伴，半天放學回家耍廢，童年就是在搗蛋，發生過很多無聊瑣碎但讓人會心微笑的小事。

學業家庭壓力沉重

現世代的孩子比我更早投入競賽，入學的面試在10個月大開始，自小訓練十八般武藝，一句「為你好」扼殺了很多笑聲。撇開學業，現代家庭結構急劇改變，雙職父母、離異家庭等，養育孩子變成了苦差。最後，家庭裏的弱勢——小朋友，會成為磨心。過往幾年，多了討論聲音，因為兒童出現各式各樣的焦慮症，自傷自殘個案也年輕化。有說這是疫情所累，我則擔心疫情只是顯露問題並不是病灶，復常對於兒童來說是「追落後」，脫下口罩也未必見到笑容。

阿德勒說過：「幸福的人一生被童年治癒，不幸的人一生都在治癒童年。」經驗告訴我，大多數情緒波動的問題案主，都沒有穩定的依附關係，沒什麼幸福童年回憶。開心就是良藥，兒童節正好提醒我們，要努力為小朋友創造幸福回憶！

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

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[Happy PaMa 教得樂 第443期]