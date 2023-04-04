小學雞媽媽：重拾方向盤 上寶貴一課

菜鳥司機被電單車群嚇呆

有一回，在十字路口前，當綠燈再次亮起，後方的電單車群決定不等反應遲緩的菜鳥司機了，突然集體從左右兩側流瀉出來。我霎時被包圍其中，腦袋一片空白，四個輪子彷彿注滿了鉛，只能在心中默念救命口訣：左煞車左油門、右煞車左油門……糟糕，會不會是左煞車右油門才對？

教車師傅是老先生，看到慌張的我，便緩緩從旁扶上方向盤，說：「專心開自己的車，不用怕它們，我會幫你。」說得雲淡風輕，完全不打算加入我的生死時速內心小劇場。他不是乾脆接手駕駛，只提醒我放鬆手臂關節，感受他調校方向盤的力度和速度。

彎轉好了，師傅也就放手了，待我鎮靜下來，便問：「知道為什麼電單車從兩邊超前嗎？」然後徐徐指着前面兩條同一方向的行車線，說：「看到右邊行車道比左邊闊嗎？那是預留給機車一起使用的，所以我們走慢線時不能太靠向右，否則後面的機車不知道該如何配合你，便唯有從兩邊找位置。」

教車師傅冷靜指點 傳授實用技巧

完成3個小時的第一課後，我的手腳又痠痛又僵硬……因為實在太緊繃了。但神奇的是，我對於在台北路面開車，竟然沒那麼恐懼了。幾堂課以後，我綜合出一個所以然來：（一）老師傅不止教授技巧，更會解說技巧，重點是讓學生靈活實習，應付日後的萬變；（二）他能精準指出要改善的地方，並且用最少的介入來引導修正；（三）安全駕駛不止顧好自己的車子，還是所有路面使用者的互動，他看得通透，也能解釋清楚；（四）要是真的遇到驚險，他不會陪着慌亂，也不會氣憤，由始至終散發穩定的氣場。

說到底，很多意外都不是因為避不過而發生的，而是栽在自己的慌亂之中。這時，駕駛座旁邊的那個人，最笨的做法是加進來一起驚呼，又或是急不及待地羞辱和開罵。

我記下師傅的筆記，日後不僅駕車有用，當媽媽也有用。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第443期]