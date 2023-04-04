採訪手記：好動小model招募

願聽攝影師指示 活潑有好奇心

在此想讚讚一班小模特兒，拍攝現場有那麼多好玩又吸引的遊戲，他們仍然願意停下來聽攝影師指示，拍出這麼好的照片，實在非常難得。其實記者和攝影哥哥喜歡的小模特兒，不一定要乖巧文靜，帶一點活潑和好奇心的話，更能拍出好效果。好像今次拍攝時，有一個首次見面的小model，玩得興奮之際，竟一下子從攝影師的背後跳上他背脊，令在場人士都大嚇一跳，生怕他會跌倒！不過，就是因為小伙子如此愛玩，更容易讓我們捕捉到他的燦爛笑容。

在此賣一賣廣告，如果你的孩子喜歡四處探索新事物，又想做小model的話，爸媽們可以把小朋友資料（姓名、年齡和近照）電郵到happypama5@mingpao.com，說不定下一個出現在封面的小模特兒就是他／她呢！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第443期]