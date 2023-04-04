化身特工紮紮跳尋彩蛋

手揑陶藝 DIY蛋糕

如果選擇2日1夜復活節住宿計劃，節目就更豐富了。小朋友除可免費參加上述尋蛋遊戲，若於指定日期入住，更可額外在酒店室內遊樂場「鯊魚冒險島」參加簡單版的尋蛋遊戲，尋獲復活蛋和小兔毛公仔便可換取禮品。而酒店的陶藝工作室及烘焙工作室於4月份已準備了復活節主題活動，分別是手揑小兔形碟子、復活節彩蛋碟子、小兔擺設，以及製作甘筍橙杯子蛋糕、復活節蘋果泡芙等，每節時間1.5小時，費用由$450起，酒店住客可以優惠價參加。

■INFO

繽紛復活節親子住宿計劃

日期：即日至4月16日

價錢：$1850起/晚，另加一

內容：2名成人及1名12歲或以下小童入住豪華海景客房住宿1晚，包早餐、復活節禮物1份、酒店鯊魚冒險島內的「尋蛋遊戲」1節（指定日子入住）、入住當日下午參與設於戶外「黃金海岸親子跳跳紮紮尋蛋樂」1節（只適用於4月7至10日入住）、享用房內迷你酒吧、優惠價參與烘焙或陶藝工作坊

地址：青山灣段1號Castle Peak香港黃金海岸酒店

查詢：2452 8833

陶藝及烘焙教室課程

開放時間：每天上午9:30至晚上6:00

價錢：周一至五$450/節，周六至日及公眾假期$550/節，4至8歲小童須由1名成人陪同，並須提前預約

報名：F.U.N.部門（電話2452 8662）或 Lobby Shop（電話2452 8660）

黃金海岸親子跳跳紮紮尋蛋樂2023

日期：4月7至10日

時間：每天設5個時段，分不同年齡組別

地點：黃金海岸大草地

費用：小童$250/位，必須有1名家長同行，門票包括參與1節「彩蛋特工」遊戲、3個攤位遊戲、1個工作坊或免費攝影體驗1次

購票：Kkday或Bookyay

查詢：www.goldcoast.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第443期]